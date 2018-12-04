ISPARTA BALIKÇI

Antalya'da bir annenin çaresizliği

Antalya'da bir annenin çaresizliği
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün SalonlarıISPARTA LOKANTALARI
  - Antalya'da bir annenin çaresizliği   
  - Annesi motosiklet kazası sonrası yatağa bağımlı kalan 20 yaşındaki oğlunun hastaneden çıkmasını istemiyor 
  - 131 gündür hastanede yatan genç evde cihaza bağlı kalacak, elektrik kesilse hayatı riske girecek 
  - Acılı anne Tügel Kurabay:   
  - "Evde hayati tehlikesi var, bakma imkanım yok" 
 
- Antalya’da motosikletten düşmesi sonucu geçirdiği kafa travmasının ardından 6 aydır yatağa bağımlı olarak yaşayan 20 yaşındaki Doğukan Erçağ Kuşlar’ın hastanedeki tedavisi tamamlandı. 20 bin TL’lik ventilatör cihazı alınması ve tedavisine evde devam edilmesi gereken gence bakamayacağını söyleyen ve eşinden ayrı olan anne Tügel Kurabay, yetkililerden yardım istedi.   
  Antalya’da su tesisatçılığı yapan 20 yaşındaki Doğukan Erçağ Kuşlar, geçtiğimiz 3 Haziran tarihinde Eski Sanayi Sitesi kavşağında motosikletiyle kaza yaptı. Kafasını kaldırıma çarpan Çağlar’ın beyninde ödem oluştu ve yatağa bağımlı hale geldi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çeşitli servislerle birlikte 6 aydır tedavisine devam edilen Çağlar’ı annesi bir gün olsun yalnız bırakmadı. Her gün ziyaret saatinde oğlunun yanına gelen anne Tügel Kurabay, Çağlar’ın sağlığına kavuşması için dua etti. Trakostomi açılıp, ventilatöre bağımlı, bilinci kapalı şekilde yatağa bağımlı olan Doğukan Erçağ Kuşlar’ın evde bakım hastası olduğu için tedavisine evde devam edilmesi için aile ile görüşüldü. Ancak aile maddi imkansızlıklar nedeniyle anne Tügel Kurabay’ın hastaneye bir cevap veremediği ve kendisine uzatılacak bir yardım elini beklediği belirtildi. 
 
  "Oğlumun bilinci kapalı" 
  Bir şirkette işçi olarak çalışan 2 çocuk annesi Tügel Kurabay, 20 yaşındaki oğlunun 6 ay önce Eski Sanayi Sitesi kavşağında tek taraflı geçirdiği motosiklet kazasının ardından yatağa bağımlı kaldığını söyledi. 
  Oğlunun bilinci kapalı şekilde yoğun bakımda tedavisine devam edildiğini aktaran anne Kurabay, “Doktorlar enfeksiyonu düştüğü an hastanede fazla tutamayacaklarını söylüyorlar. Almamızı istiyorlar. Bu süreçte bize ventilatör cihazı tedarik etmemiz söylendi. Cihaz devlet tarafından karşılanıyor ama şu an kurumun elinde olmadığı için makineyi bulamıyoruz. Bu cihazı temin edebilmek içinde 18 bin TL’ye ihtiyacımız var. Şu an cihazı alamıyoruz. Enfeksiyonu var oğlumun” dedi. 
 
  "Evde hayati tehlikesi olur" 
  Eşinden ayrı ve bakmak zorunda olduğu bir çocuğu daha olduğunu dile getiren Kurabay, “Oğlumu hastaneden eve alıp getirirsem daha kötü olur. Evde bakacak durumun yok zaten. Eve götürdüğün an çocuğumun hayati tehlikesi var. O makine için güç kaynağı istiyorlar. Elektrik kesilince ne yapacağım. Çaresiz kaldım. Ne yapacağımı bilemiyorum. Doğukan’ı çıkarırlarsa ben eve götürürsem bu kez diğer çocuğuma bakamayacağım. İşten ayrılmak zorunda kalacağım. Ailemi ayakta tutabilmem için çalışmam gerekiyor” diye konuştu. 
 
  "İmkanım yok" 
  Devletin özel reanimasyon bölümlerine oğlunu yerleştirebileceğini aktaran Kurabay, “İmkanım yok. Olsa kendim bakarım. Ben 6 aydır her gün hastaneye gidip geliyorum. İş yerindeki müdürlerim ve arkadaşlarım bana yardımcı oluyor. 15 dakika görebiliyorum. Oğluma dokunuyorum, biraz konuşup çıkıyorum. Oğlumu görmezsem içim rahat etmiyor” dedi. 
  Hastanenin de bugüne kadar imkan sağladığını dile getiren Kurabay, bundan sonraki sürecin kendileri için çok zor olduğunu sözlerine ekledi. 
 
  Hastaneden açıklama 
  Hastaneden yapılan açıklamada ise, "Hastada araç dışı trafik kazası nedeniyle beyin ödemi oluşmuş, yatağa bağımlı trakostomi açılmış, ventilatöre bağlı bilinç kapalı evde bakım hastasıdır. Hastanede 131. günü ve bir bakım merkezi ya da evde bakılması için aile ile görüşüldü. Ancak maddi olanaklar nedeniyle henüz bir karar verilememiştir" denildi. 
 
AW560995-01AW560995-02AW560995-03AW560995-04AW560995-05AW560995-06AW560995-07


İHA                             
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Travel Turkey İzmir'de Isparta ve Burdur'un tanıtımı yapılacak
Isparta'da Senirkent’te konsantre tesisi kuruluyor
Isparta Baro Başkanı Belediye Başkan Adayı Oldu
Isparta Valisi Seymenoğlu’ndan önemli uyarılar!
Isparta - Burdur Karayolunda trafik kazası
TÜİK son rakamları açıkladı Isparta Antalya Burdur
Isparta'da Jandarmadan Bölgesel Güven ve Huzur Uygulaması
Isparta'da Özel öğrenciler gösterileriyle adeta büyüledi
Isparta Belediye Başkanı görme engelli bireyleri ağırladı
ISPARTA DERİ OSB'DEN YENİ KOKU GİDERİCİ SİSTEM
Antalya-Isparta karayolunda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Isparta'da fuhuş baskını...6 kişi yakalandı
Isparta kent merkezine sis çöktü
ISPARTA'DA TAPTAZE BALIKLAR TEZGAHLARA DOLDU
(ÇKS) kaydını yaptıramayan çiftçiler için süre uzatıldı
Güvenlik kamerası görüntüsüne soruşturma
Isparta'da şüpheli araç polisin dikkatinden kaçmadı
Isparta'da Öğrencilere yemekhanede sürpriz!
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Gün şartı kalkıyor
Vali Seymenoğlu: “Eğitimdeki başarıyı ilerletmeliyiz”
Futsal Turnuvası’nda şampiyon Emniyet Polis Gücü takımı oldu
TESK Başkanı uyardı! Cezası 885 lira...
Isparta'da üniversiteden 6 bacaklı 'Örümcek Robot' Projesi
Öğrenciyken çalışanlara geriye dönük ödeme
Araç sahipleri dikkat! 2019 MTV zam oranları belli oldu
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Eğirdir Gölü 3. Altın Elma Optimist Yelken Yarışlarından kareler...Eğirdir Gölü 3. Altın Elma Optimist Yelken Yarışlarından kareler...
Isparta'da düzenlenen 3. Bilim Şeneliği'nden karelerIsparta'da düzenlenen 3. Bilim Şeneliği'nden kareler
Isparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıIsparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğrafları
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali Etkinlikleri
Ölümcül 12 hayvan türüÖlümcül 12 hayvan türü
"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
Eğirdir Gölü 3. Altın Elma Optimist Yelken Yarışlarından kareler...Isparta'da düzenlenen 3. Bilim Şeneliği'nden karelerIsparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıYurdum insanından Karpuz SanatıIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriÖlümcül 12 hayvan türü"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
ISPARTA MOBİLYA MAĞAZALARIısparta döner siparişISPARTA İÇ GİYİMISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da fuhuş baskını...6 kişi yakalandıIsparta'da fuhuş baskını...6 kişi yakalandı02 Aralık 2018
Çalışanlar dikkat oran değişti! Maaşlara yüzde 22 zamÇalışanlar dikkat oran değişti! Maaşlara yüzde 22 zam28 Kasım 2018
Güvenlik kamerası görüntüsüne soruşturmaGüvenlik kamerası görüntüsüne soruşturma01 Aralık 2018
Öğrenciyken çalışanlara geriye dönük ödemeÖğrenciyken çalışanlara geriye dönük ödeme30 Kasım 2018
Çalışanlar dikkat! 7 gün izne 40 gün tatilÇalışanlar dikkat! 7 gün izne 40 gün tatil29 Kasım 2018
Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası varAraç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var28 Kasım 2018
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Gün şartı kalkıyorTüm çalışanları ilgilendiriyor! Gün şartı kalkıyor30 Kasım 2018
Isparta'da Drift atarken kaza yapan sürücüye şok: trafikten men edildiIsparta'da Drift atarken kaza yapan sürücüye şok: trafikten men edildi28 Kasım 2018
Isparta'da Öğrencilere yemekhanede sürpriz!Isparta'da Öğrencilere yemekhanede sürpriz!30 Kasım 2018
SGK'dan binlerce kişiye maaş müjdesiSGK'dan binlerce kişiye maaş müjdesi30 Kasım 2018
TESK Başkanı uyardı! Cezası 885 lira...TESK Başkanı uyardı! Cezası 885 lira...30 Kasım 2018
ISPARTA'DA TAPTAZE BALIKLAR TEZGAHLARA DOLDUISPARTA'DA TAPTAZE BALIKLAR TEZGAHLARA DOLDU01 Aralık 2018
MİLLİ PİYANGO BAYİSİ ERKAN ABİ '' BÜYÜK İKRAMİYE ISPARTA'YA ÇIKACAK''MİLLİ PİYANGO BAYİSİ ERKAN ABİ '' BÜYÜK İKRAMİYE ISPARTA'YA ÇIKACAK''29 Kasım 2018
Bakan açıkladı! Yeni tapular geliyor...Bakan açıkladı! Yeni tapular geliyor...29 Kasım 2018
(ÇKS) kaydını yaptıramayan çiftçiler için süre uzatıldı(ÇKS) kaydını yaptıramayan çiftçiler için süre uzatıldı01 Aralık 2018
Araç sahipleri dikkat! 2019 MTV zam oranları belli olduAraç sahipleri dikkat! 2019 MTV zam oranları belli oldu30 Kasım 2018
Isparta ve Burdur'da en güzel miras,ceviz ağaçlarıIsparta ve Burdur'da en güzel miras,ceviz ağaçları29 Kasım 2018
Milyonları ilgilendiriyor! Yarı yarıya düşecekMilyonları ilgilendiriyor! Yarı yarıya düşecek29 Kasım 2018
Isparta - Burdur Karayolunda trafik kazası Isparta - Burdur Karayolunda trafik kazası04 Aralık 2018
Isparta kent merkezine sis çöktüIsparta kent merkezine sis çöktü02 Aralık 2018