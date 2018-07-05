- Nesli koruma altına alınan caretta carettalar Antalya’nın Kemer sahiline yumurtalarını bıraktı. 5 yıldızlı iki otelin plajına bırakılan yumurtalar, kafes ve bariyerlerle koruma altına alındı.Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan caretta carettalar, uzun bir yolculuğun ardından Antalya sahillerine geldi. Kemer'de iki otelin sahiline yaklaşık 10 gün önce, gece yarısı çıkan caretta carettalar, yumurtalarını bıraktıktan sonra denize açıldı. Hava aydınlandığında sahilde kaplumbağa izlerini gören görevliler izleri takip ederek yuvaya ulaştı. Şezlong ve konaklama ünitelerinin arasında izleri takip eden görevliler iki beş yıldızlı otelin sahilinde 4 yuva tespit etti.Durumu otel yönetimine bildiren otel çalışanları yumurtaların kırılmaması için yuvaların etrafını şeritle çevirdi ve uyarıcı yazılar yazdı.Plajın ortasına konulan caretta carettaların fotoğrafının yer aldığı kafesler çocukların ilgisini çekti. İlk yavruların, Ağustos ayının ortasında çıkması bekleniyor. Yumurtalarını gece kumsallarda açtıkları çukurlara gömen caretta carettaların bir defasında 100 ile 200 arasında yumurta bıraktığı kaydedildi.Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, turizmcilerin değer verdiği konuların en başında çevrenin geldiğini vurguladı.Turizmin en önemli parçasının çevre olduğuna dikkati çeken Ayık, "Bu kapsamda carretta carettaların varlığı da bizim doğamızın bozulmadığının, temiz olduğunun en somut göstergesidir. O değerli varlıkların bazı tesislerimizin plajlarına yuva yaptığını görüyoruz. Tesislerimizde belirleyebildikleri yuvaları itina ile koruma altına aldılar. Bu yuvalar yerli yabancı tüm misafirlerimizi dikkati çekiyor ve duyarlılığımızdan dolayı teşekkür alıyoruz. İnşallah yavrular sağlıklı şekilde yuvalarından çıkar ve denize ulaşırlar" dedi.İHA