- Antalya'nın Serik ilçesinde bir villaya düzenlenen operasyonda 454 litre sahte içki ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşını fırsat bilerek ürettikleri sahte içkileri eğlence mekanlarında piyasaya sürmeye çalışan şahıs ve organizasyonlara yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında görevliler, Y.K'nin Serik ilçesinde kiraladığı bir villada ürettiği sahte içkileri piyasaya sürmek için hazırlık yaptığı bilgisine ulaştı. Villaya operasyon düzenleyen polis, 454 şişe sahte içki, 450 boş içki şişesi, 2 bin 265 sahte bandrol, çeşitli markalara ait 280 içki şişesi kapağı, 2 bin 830 kapak etiketi, 3 bin 895 şişe etiketi, 30 litre sahte rakı ve viski, 30 litre alkol, bin 300 içki şişesi kapşonu ve 18 boş bidon ele geçirdi.Gözaltına alınan şüpheli Y.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.İHA