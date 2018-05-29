Antalya’da 4. kattan düşmesi sonucu kabukları kırılan kaplumbağa veteriner hekim tarafından tedavi edildi.Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde bir evin 4. kat balkonundan beton zemine düşen kaplumbağa, veteriner kliniğine götürüldü. Kabuğundaki parçalı kırıkların yanında bulunan iç organları da zarar gören kaplumbağa, tedavi altına alındı. Kaplumbağaya, Uzman Veteriner Hekim Murat Karabayoğlu tarafından cerrahi operasyon yapıldı. İğneyle uyuşturulan kaplumbağanın kırılan kabuğu, çok sayıda pimle ve telle sabitlenerek, özel dolgu malzemesiyle onarıldı.Kaplumbağanın hayatını kurtaran Karabayoğlu, kaplumbağanın ilk geldiğinde kabuğunun kırık ve yumuşak dokularında zedelenme olduğunu söyledi. Öncelikle kabuk altı bağ dokularının tedavi ettiklerini ifade eden Karabayoğlu, "Kaplumbağanın sağ ve sol bölümlerinde kabuk kaybı vardı. O alanı tel ile destekledikten sonra diş akrili ile yapay kabuk yaptık. 2 gün serum eşliğinde tedavisine devam ettik. Önceliğimiz kaplumbağanın hayatını kurtarmaktı ama kabuğunu da onarmayı başardık” dedi.İHA