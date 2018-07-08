- Antalya’nın Gazipaşa İlçesi’nde kendilerinden 4 gündür haber alınamayan 4 kişinin cansız bedenleri, bu sabah, yuvarlandıkları 200 metrelik uçurumda bulundu. 200 metrelik uçurumun dibine düşen 4 kişinin cesedini çıkarma çalışmaları sürüyor.Edinilen bilgilere göre olay 4 gün önce meydana geldi. Gazipaşa ilçesi’nde yaşayan Mustafa Özen (77) yönetimindeki 07 UZ 569 plakalı araç ile içerisinde eşi Havva Özen (68), Osman Özen (65) ve Nebi Yüksel (80) ile birlikte merkeze 25 kilometre olan Karatepe Mahallesine taziyeye gitti. Taziye dönüşü sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü içerisinde 4 kişinin bulunduğu cip uçuruma yuvarlandı. Akşam saatlerinde meydana gelen kazayı gören olmadı. 4 kişiden bir daha haber alamayan yakınları, jandarmaya müracaat edip, kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, kayıp 4 kişinin, çarşamba günü saat 16.30 sıralarında, Karatepe Mahallesi'nden ayrıldığı bilgisine ulaştı.Jandarma ekiplerinin yanı sıra Mustafa Özen'in akrabaları da kendi imkanlarıyla bölgede arama yaptı. Karatepe Köprüsü yakınlarından gelen yoğun kokudan şüphelenilerek, aramalar buraya yoğunlaştırıldı. Aramalar sonucu yaklaşık 200 metrelik uçurumda, hurdaya dönmüş cip bulundu. Havva- Mustafa Özen çiftinin cansız bedenleri cipin içinde, kaza sırasında araçtan fırladıkları belirlenen Nebi Yüksel ve Osman Nuri Özen'in cenazeleri de çevrede bulundu.Kaza sırasında araçtan fırlayan Osman Özen ile Nebi Yüksel’in cesedi yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrası yukarıya çıkarılırken, araç içerisinde sıkışan Mustafa-Havva Özen çiftini kurtarma çalışmaları devam ediyor.İHA