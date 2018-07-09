- Antalya ve ilçe adliyelerine alınacak toplam 298 zabıt ve icra katibi için açılan sınava 2 bin 67 kişi başvurunca Antalya Bölge Mahkemesi önünde kuyruk oluştu. Mülakat öncesi uygulama sınavına girecek olan zabıt ve katip adayları, son provalarını da yanlarında getirdikleri klavyelerde gerçekleştirdi.Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün Antalya ve ilçelerine alınacak zabıt ve katip alımları için başlattığı sınava yoğun talep oldu. Toplam 298 zabıt ve icra katibinin alınacağı sınava 2 bin 67 kişi başvurunca bölge mahkemesi önünde uzun kuyruklar oluştu. Aileleri ile birlikte gelen adaylar için havanın sıcak olmasından dolayı Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince üç ayrı noktaya çadır kuruldu. Çadırlara sığmayan vatandaşlar, buldukları bina ve ağaç gölgeliklerine oturup ellerinde başvuru kağıtlarıyla serinlemeye çalıştı. Bazı vatandaşlar ise yanlarında getirdikleri klavyelerle son provalarını gerçekleştirdi. Vatandaşlar, daha sonra güvenlik noktasında belgeleri kontrol edilip Antalya Bölge Mahkemesi binasına alındı.Sınava Manavgat’tan geldiğini belirten Mevlüt Yılmaz, “Önceki sınavda başarısız olmuştum, bu ikinci denemem olacak. Daha önce alım sayısı düşüktü, bu kez alım sayısı da fazla. Bu yüzden daha çok umutluyum. Antalya’da sıcaklık 40-45 derece civarında. İnsanlar zorluk çekiyor. Yaklaşık 2 saattir bekliyorum. Sınavda harcayacağımız enerjinin yüzde seksenini sıcakta beklerken bitirdik. Bu sınav su satanlara daha çok yaradı” dedi.Alanya ilçesinden zabit katipliği için sınava geldiğini söyleyen Sümeyra Öztürk de, "Bu kadar kalabalık olacağını tahmin etmiyordum. Sıcakta da hiç çekilmiyor ama inşallah emeğimize değer. Alanya Adliyesi 10 kişi alacak diye biliyorum. Yaklaşık 1 saattir burada bekliyorum” diye konuştu.İHA