- Antalya'nın Kepez ilçesinde 275 bin lira değerinde 5 bin 863 adet ülkeye kaçak yollardan sokulmuş güneş gözlüğü ele geçirildi.Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bazı şüphelilerin ikamet, depo ve araçlarında yaptıkları aramalarda piyasa değeri 275 bin lira olan 5 bin 863 adet, kaçak olarak ülkeye getirildiği belirlenen güneş gözlüğü ele geçirdi.Olayla ilgili B.Ö. ve F.S. gözaltına alındı.İHA