Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Ulupınar (Çıralı) Mahallesi'nde düzenlenen 2. Caretta Caretta İlk Yuva etkinliğinde 70 işletmeye, "Caretta dostu" sertifikası verildi.Akdeniz sahillerindeki önemli caretta caretta yuvalama alanlarından Çıralı'da, Kemer Kaymakamlığı ve Kemer Belediyesi öncülüğünde, bazı kamu kurumlarının katkılarıyla ilk yuva etkinliği gerçekleştirildi.Kemer Kaymakamı Hüseyin Karameşe, etkinlikte yaptığı konuşmada, carettaların yüz binlerce yıldır bu bölgeye geldiğini ve bu emanete sahip çıkılması gerektiğini söyledi.Carettaların korunmasının hem bir görev hem de bir onur olduğunu belirten Karameşe, "İki yıldır burada güzel bir çalışma yapılıyor. Kamu kurumları, işletmeler, Türkiye'nin her yerinden gönüllüler bir araya gelerek bu caretta dostlarımıza sahip çıkıyorlar. Daha uzun süre yaşamaları için çalışıyorlar. Hepsine teşekkür ediyoruz." dedi.- 70 işletmeye "Caretta dostu" sertifikasıBu yıl alınan bir kararla bölgede çalışmalarda bulunanları caretta dostu ilan edeceklerini bildiren Karameşe, bugün 70 işletmeye caretta dostu sertifikası verdiklerini kaydetti. Özellikle yerel halkın, bu canlılara sahip çıkmasının önemine değinen Karameşe, "Lütfen duyarlı olmaya, sahip çıkmaya devam edelim. Gelen misafirlerden de ricam, lütfen gece sahile girmesin, ateş yakmasınlar, araçlarıyla sahile girmesinler ve gece ışık yakarak carettaların sahile gelmesine engel olmasınlar." diye konuştu.Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Öney ise korumaya ve kurtarılmaya çalışılan canlıların büyük kısmının bu noktaya gelmesinde yine en önemli faktörün insan olduğuna dikkati çekti. Doğaya karşı saygılı olma çağrısında bulunan Öney, Kemer Belediyesi olarak doğa ve çevrenin korunmasında her türlü işbirliğine açık olduklarını söyledi.Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyon Komisyonu Başkanı Erdal Elginöz de gönüllülerle yaptıkları çalışmalarla carettaların üremesine engel olan unsurların önüne geçmeye çalıştıklarını anlatarak Çıralı'da yaşayanların, bu konuya gösterdikleri önemle örnek teşkil ettiklerini kaydetti.Etkinlikte caretta carettaların ve yuvalarının korunmasına katkı sağlayan işletmelere "Caretta dostu" sertifikası verildi.Gün boyunca sürecek etkinlikler kapsamında, resim sergisi ve çocuklarla caretta oyunları oynanacak, halk oyunları gösterileri, saz dinletileri gerçekleştirilecek ve sahil temizliği yapılacak.Ayrıca Çıralı sahilinde oluşturulan caretta tanıtım alanında ziyaretçilere carettaların yaşamı, yuvalamaları ve yuva özellikleri hakkında gün boyu bilgi verilecek.ANTALYA (AA) -