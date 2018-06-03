Antalya’da kaybolan 17 yaşındaki İpek Dereli’den 2 haftadır haber alınamıyor.Kepez ilçesi Dokuma bölgesindeki evinden 14 gün önce kardeşini okuldan almak üzere çıkan İpek Dereli’den bir daha haber alınamadı. Bel bölgesinde platin bulunan ve yürüme güçlüğü çeken İpek Dereli’yi ailesi bulmak için seferber oldu. Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ne kayıp başvurusunda bulunan aile çocuklarından gelecek mutlu bir haberi bekliyor. Kızının hayatından endişe eden baba Abdülkadir Dereli, ise kendi imkanlarıyla bastırdığı broşürlerle kızını arıyor.Kızının ilk kez evden bu kadar uzak kaldığını dile getiren Baba Dereli,“ Kızım evden küçük kardeşini okuldan almak üzere ayrıldı. Bir daha haber alamadık. İki hafta geçti. Kızım kaybolduğundan beri ailece çok perişanız. Şu an kızımın durumu nasıl, ne yiyor, ne içiyor ve nerede hiçbir fikrim yok. Kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum" diye konuştu.Dereli, kızının bulunması için yetkililerden ve vatandaşlardan yardım isteyerek, insanlık namına görenler veya bilenlerin polise bildirim yapmasını istedi.İHA