Antalya'da 1629 okulda, 451 bin 656 öğrenci dersbaşı yaptı

Antalya'da 1629 okulda, 451 bin 656 öğrenci dersbaşı yaptı
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
                                             IHAAW162156-EGT/17-09-2018 
 
 
  - İlk ders zilini Vali Karaloğlu çaldı   
  - Antalya'da 1629 okulda, 451 bin 656 öğrenci dersbaşı yaptı. 
 
- Antalya'da 1629 okulda, 451 bin 656 öğrenci törenle ders başı yaptı. Kepez Gülgün-Nihat Ömür İlkokulu'nda gerçekleştirilen törende, ilk ders zilini Vali Karaloğlu çaldı.   
  Yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı uğurlu olmasını dileyerek konuşmasına başlayan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye’de eğitimin kalitesini artırmak için çalıştıklarını söyledi. Türkiye’deki genç nüfusun tek başına bir anlam ifade etmediğini, bu nüfusun ancak eğitimle değerlendirilebileceğini aktaran Karaloğlu; “Ülkemizin çok genç ve dinamik bir nüfusu var. En büyük avantajımız genç nüfusumuz. Ama nüfusumuzu eğitebilirsek, çağın gereklerine göre bilgi ve teknikle donatabilirsek işte o zaman genç nüfus avantaj olacak. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, bütün kamu kuruluşlarımız ve hayırseverlerimiz hepimiz el birliğiyle Türkiye'de eğitimin kalitesini artırmak için çalışıyoruz. Öncelikle eğitimin fiziki altyapısını son 15 yılda önemli ölçüde düzelttik. Sınıflardaki mevcudu düşürdük. Bu sadece kamu bütçesiyle değil. Antalya'da olduğu gibi ülkemizin dört bir tarafında gönlü zengin hayırseverlerimizin katkılarıyla yeni derslikler, yeni okullar, yeni eğitim alanları oluşturuldu” diye konuştu. 
 
  En fazla hayırsever Antalya’da 
  Törende, Ak Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse ve İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan da konuşma yaptı. Türkiye’de hayırseverlerin en çok okul yaptırdığı ilin Antalya olduğunun altını çizen Köse, “Son 16 yılda 288 bin derslik yaptık ve her yıl eğitime en yüksek bütçeyi ayırıyoruz. Bu yıl da 92.5 milyar lirayla bütçeden en büyük payı yine eğitime ayırdık. Ama sadece eğitime kaynak aktarmak yetmez, bu öğrencilerimizin iyi eğitilmesi, iyi öğretilmesi ve fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerin yetiştirilmesi önem arz eder" dedi. 
 
  “Öğrencilerin yüzde 97,7’si mutlu” 
  Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan da; Antalya'nın 1629 okulda, 451 bin 656 öğrenci, 31 bin 741 öğretmenle, devletin ücretsiz sağladığı 4 milyon kitapla 2018-2019 eğitim ve öğretim yılına hazır olduğunu aktardı. Öğrencilerin yüzde 97’sinin istedikleri okula başladığını dile getiren Arslan, “Bakanımızın Ekim ayında açıklayacağı 3 yıllık eğitim programı kapsamında; öğretmenlerimizin öncülüğünde öğrencilerimizin ihtiyaç ve yetenekleri doğrultusunda, tüm birimlerimizle birlik ve uyum içerisinde çalışarak,  ilimizde bir eğitim habitatı oluşturma gayreti içerisinde olacağız. Bu kapsamda Bu yıl LGS sonucunda ilimizde toplam 30.413 öğrencimiz tercih ettikleri ortaöğretim kurumlarımıza geçiş yapmış, böylece tercihte bulunan öğrencilerimizin yüzde 97,7 si istedikleri okullarda eğitime başlamışlardır. Sayın Valimizin önderliğinde Antalya ilinde, çocuklarımızın ve gençlerimizin akademik gelişimlerinin yanında, sosyal - kültürel ve sportif etkinliklerle, bilimsel projelerle kişisel gelişimlerini de desteklemekteyiz. Okullarımızın büyük bir çoğunluğunda kullanılan Akıllı Tahtalarımızdaki işletim sisteminin yerine yerli işletim sistemi PARDUS kullanımına geçilerek yine Türkiye genelinde bir ilke imza atmış bulunmaktayız” diye konuştu. 
 
  Vali’den hayırseverlere plaket 
  2018-2019 eğitim ve öğretim yılı açılış töreninde, Vali Münir Karaloğlu, okulu yaptıran hayırsever çifte teşekkür etti. Karaloğlu, çifti plaketle ödüllendirdi. Bu okulların Türkiye'nin geleceğinin dâhilerini yetiştireceğini belirten Hayırsever Nihat Ömür, “Aydınlık geleceğimize vesile olacak bu eseri yaptırmaktan gurur duyuyorum. Eğitim demek memleketi sevmek demektir. Bugün açacağımız anaokulunun ülkemize hayırlı olmasını dilerim” dedi. 
  Kepez Gülgün- Nihat Ömür İlkokulu'nda gerçekleştirilen törene; Vali Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Garnizon Komutanı Piy. Albay Tuncay Polat, Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Mustafa Erol, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, hayırsever çift Gülgün- Nihat Ömür ile öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. 
 
AW493347_01AW493347_02AW493347_03AW493347_04


İHA
                                         
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Evlenene 24 maaşlık ödeme
AK Parti İl Başkanı Zabun’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
Yelkenler Eğirdir'de açılacak
Isparta Senirkent’te şüpheli ölüm
Günaydın: “40 senede yapılacak projeleri 5 seneye sığdırmak istiyoruz”
Isparta Elması’nda hasat zamanı
Isparta'da 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Başladı
Isparta'da O kaza öncesinde, otomobilin ’drift’ yaptığı iddiası
Yeni Isparta MHP İl Başkanı Belli Oldu
Isparta’da otomobille motorlu bisiklet çarpıştı: 1’i ağır, 2 yaralı
ISPARTA'DA KURUMLARA 199 KİŞİ ALINACAK
Milyonlarca emekliyi sevindirecek karar
​Milyonlara müjde! O günler emekliliğe sayılacak
Isparta’da korkutan ev yangını!
Isparta'da Sav Kasabasında 1. Ergen Festivali düzenlendi
Isparta'da Gönüllü temizlik elçileri çöp topladı
Isparta’da bisikletli Sepsis farkındalık etkinliği
Isparta Ser-Tur’da Yeni Dönem Başlıyor!
Isparta’ya yeni eğitim öğretim yılı için 188 yeni derslik ve 1 anaokulu daha kazandırıldı
Isparta'da lavanta sezonu devam ediyor
ISPARTA'DA HAFTA SONU BALIKLARI TEZGAHLARDA YERİNİ ALDI
FETÖ mücadelecisi olduklarını söyleyip suç örgütü kuran şahıslar hakkında kamu davası
Isparta'da 6 saat planlı elektrik kesintisi
Isparta’da simide zam geldi! ekmeğe ise zam yolda
Isparta Valisi Günaydın minik öğrencilerle buluştu
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıIsparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğrafları
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali Etkinlikleri
Ölümcül 12 hayvan türüÖlümcül 12 hayvan türü
"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
Eski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştü
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
Isparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıYurdum insanından Karpuz SanatıIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriÖlümcül 12 hayvan türü"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğuEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEn komik halleriyle 'yurdum insanları'
perde firmalarıısparta döner siparişISPARTA ÖĞRENCİ YURTLARIISPARTA İÇ GİYİMISPARTA PVC BayileriISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA'DA TÜM KIRTASİYE MALZEMELERİ UYGUN FİYATA BURADAISPARTA'DA TÜM KIRTASİYE MALZEMELERİ UYGUN FİYATA BURADA11 Eylül 2018
Isparta'da Kurumlara 400 Kişi AlınacakIsparta'da Kurumlara 400 Kişi Alınacak11 Eylül 2018
Isparta'da mutfakta başlayan yangında 2 katlı ev küle döndü Isparta'da mutfakta başlayan yangında 2 katlı ev küle döndü 12 Eylül 2018
Yargıtay'dan emsal kredi kartı kararı!Yargıtay'dan emsal kredi kartı kararı!11 Eylül 2018
Okul kantinlerinde yeni dönem başlıyorOkul kantinlerinde yeni dönem başlıyor11 Eylül 2018
Resmen başladı! Altında çifte kazançResmen başladı! Altında çifte kazanç11 Eylül 2018
Bir dönem sona erdi! Artık yazılmayacakBir dönem sona erdi! Artık yazılmayacak11 Eylül 2018
LEZZETİN ADRESİ ISPARTA KOLANCI ŞARKÜTERİLEZZETİN ADRESİ ISPARTA KOLANCI ŞARKÜTERİ13 Eylül 2018
Minik kızın Isparta’daki odası boş kaldıMinik kızın Isparta’daki odası boş kaldı12 Eylül 2018
Isparta’da otomobille motorlu bisiklet çarpıştı: 1’i ağır, 2 yaralıIsparta’da otomobille motorlu bisiklet çarpıştı: 1’i ağır, 2 yaralı17 Eylül 2018
FETÖ mücadelecisi olduklarını söyleyip suç örgütü kuran şahıslar hakkında kamu davası FETÖ mücadelecisi olduklarını söyleyip suç örgütü kuran şahıslar hakkında kamu davası 14 Eylül 2018
Eski Isparta devlet hastanesi yıkıldıEski Isparta devlet hastanesi yıkıldı14 Eylül 2018
Isparta'da 6 saat planlı elektrik kesintisiIsparta'da 6 saat planlı elektrik kesintisi14 Eylül 2018
Isparta'da Emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza yazıldıIsparta'da Emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza yazıldı13 Eylül 2018
Isparta'da planlı elektrik kesintileriIsparta'da planlı elektrik kesintileri13 Eylül 2018
Isparta'daki özel yurt işletmecileri: "Kayıtlar, geçen yıl ve bu yıl çok kötü" Isparta'daki özel yurt işletmecileri: "Kayıtlar, geçen yıl ve bu yıl çok kötü" 12 Eylül 2018
ISPARTA'DA KURUMLARA 199 KİŞİ ALINACAKISPARTA'DA KURUMLARA 199 KİŞİ ALINACAK17 Eylül 2018
FETÖ’nün askeri mahrem yapılanması operasyonunda 5 tutuklama FETÖ’nün askeri mahrem yapılanması operasyonunda 5 tutuklama 11 Eylül 2018
Isparta'da Mustafa Şener Ortaokulu Hizmete GirdiIsparta'da Mustafa Şener Ortaokulu Hizmete Girdi11 Eylül 2018
Isparta’da korkutan ev yangını!Isparta’da korkutan ev yangını!16 Eylül 2018