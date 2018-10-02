Antalya yerli kara sığır sayısı arttırılacak

Antalya yerli kara sığır sayısı arttırılacak
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
  - Antalya yerli kara sığır sayısı arttırılacak   
 
 Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, “Evcil Genetik Kaynaklarının Yerinde Korunması Projesi’’ ile Antalya’da koruma altına alınan Kara Sığır sayısının arttırılacağını söyledi.   
  Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ‘’Evcil Genetik Kaynaklarının Yerinde Korunması Projesi’’ ile Evcil hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve sürdürülebilir üretimin sağlanması amacıyla Antalya’da koruma altına alınan Yerli Kara Sığırların seçiminin yapıldığını söyledi. 2017 yılında İbradı ve Korkuteli İlçelerinde 24 yetiştirici ve 177 baş hayvanla başlayan projede, 2018 yılında İbradı Ormana’da 12 yetiştiricide 119 baş hayvan, Manavgat Ballıbucak’ ta 11 yetiştiricide 60 baş hayvan ve Korkuteli İmecik’te 25 yetiştiricide 244 baş hayvan olmak üzere toplam 48 yetiştiricide 423 baş hayvan ile projeye devam edileceğini belirten Özen, Yetiştiricilerle imzalanan sözleşme gereği projenin 5 yıl süreyle uygulanıp hayvan sayısının arttırılacağını kaydetti. Projenin takip ve koordinasyonunu İl ve İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ile Lalahan Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğünce yürütüldüğünü belirten İl Müdürü Özen, “Ülkemizin en büyük zenginliklerinden birisi yerli gen kaynaklarımızdır. Yerli ırkların geliştirilmesine de yerli gen kaynaklarının saf olarak saklanmasına da büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Bu anlamda gelecekte Türk hayvancılığının ana omurgalarından birisi olan Yerli Kara Sığırı saf haliyle korumak, bilimsel çalışmalarda bu gen kaynaklarını kullanmak ve gelecek nesillere aktarmak büyük önem arz etmektedir. Projemiz kapsamında seçtiğimiz hayvanlar ile Yerli Kara Sığırı korumak ve yaşatmak arzusundayız. Antalya Bitkisel üretimin merkezi olduğu kadar önemli bir hayvancılık üretim ve gen merkezidir. Antalya olarak tarım ve hayvancılığın tüm kollarında Ülkemiz ve Antalya çiftçilerimiz için mesai mefhumu gözetmiyoruz” dedi. 
 
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İHA                           
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