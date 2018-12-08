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Antalya Valisi ‘Ölümle tokalaşmayın’ dedi

Vali Karaloğlu susturucu tokaları tek tek kırdı

Antalya Valisi ‘Ölümle tokalaşmayın’ dedi
TÜRKİYE
G.Tarihi: 07.12.2018 14:40
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  - Vali Karaloğlu susturucu tokaları tek tek kırdı   
 - Antalya Valisi ‘Ölümle tokalaşmayın’ dedi   
 - Antalya Valisi Münir Karaloğlu:   
 - "1 lira kazanacağız diye cinayete ortak olmayın. Bunu satan esnaf bilecek" 
 - "Vatandaşın yaşamını önemsiyoruz. Her can bizim için çok kıymetlidir. Bunu kullanmak intihar etmekle eşdeğerdir" 
 
 - Emniyet kemeri susturucusu olarak kullanılan tokalar, Antalya’da ‘Ölümle Tokalaşma Projesi’ kapsamıyla yasaklandı. Vali Karaloğlu vatandaşın hayatını tehlikeye atan susturucu tokaları tek tek kırarak, "1 lira kazanacağız diye cinayete ortak olmayın. Bunu satan esnaf bilecek. Bunu kullanmak intihar etmekle eşdeğerdir" dedi.   
  Emniyet kemeri kullanımını ciddi oranda azalttığı belirtilen ‘emniyet kemeri susturucu tokalarının’, ‘Ölüme Tokalaşma’ sloganıyla kullanımı yasaklandı. Antalya Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlenen 'Ölümle Tokalaşma Projesi'nin protokol imza törenine Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Antalya Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Antalya İl Gençlik ve Spor Başkanı Burhanettin Hacıcaferoğlu, Antalya Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, Antalya Oto Tamircileri Odası Başkanı Mehmet Bucak ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni ile öğrenciler de katıldı. Öğrenciler, buldukları susturucu tokaları Antalya Valisi Münir Karaloğlu’na teslim etti. 
 Törende Vali Münir Karaloğlu, çok önemli bir kampanya başlattıklarını kaydetti. Trafik kazalarında çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiğine dikkat çeken Karaloğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 100 günlük eylem planında ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarını azaltmak olduğunu söyledi. 
 
 "Bu korkunç bir rakam" 
 Antalya’da 2017 yılında 87 ölümlü kazada 103 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıklayan Vali Karaloğlu, "Bu korkunç bir rakam. Türkiye genelinde büyük çalışmalarla ölümlü trafik kazalarında yüzde 8’lik, ölümlerde ise yüzde 5’lik bir azalma var. Bu yeterli değil, mutlaka bu azalmaların hızlandırılması gerekir. Bu bir başlangıçtır ve yeterli değildir" dedi. 
 Ölümle Tokalaşma adıyla başlatılan kampanyanın önemli olduğunu ifade eden Karaloğlu, kullanılan susturucu kemerler nedeniyle araçların güvenlik sistemlerinin de tam olarak devreye giremediğine dikkat çekti. Vali Karaloğlu, "Bu utanılacak bir şey. Bizim yaşamımız için bizim hayatımız ve güvenliğimiz için geliştirilmiş bir sistemi devreden çıkarmak için ölümle tokalaştıracak bir şey. Bu sahte tokalardan araçları kurtarmak lazım. Öncelikle satışını engelleyeceğiz ve araçlarda kullanılmaması için gerekli tedbirler alacağız" şeklinde konuştu. 
  Susturucu toka satan esnaflara seslenen Antalya Valisi Münir Karaloğlu şöyle konuştu: 
  "1 lira kazanacağız diye cinayete ortak olmayın. Bunu satan esnaf bilecek. Bunun takılı olduğu her araçta ölümlü kaza olursa, cinayet ortağıdır. Vicdanlarda ve ilahi adalette cinayet ortağıdır. Bunu üretip, satan esnafa cezai işlem uygulayacağız. Öncesinde uyaracağız, uyarıları dikkate almayanlara valilik emriyle cezai işlem uygulanacak. Bunu zaten kullanmak yasak ve denetimleri artıracağız. Torpido gözünde, vites kutusunda da olsa trafik cezası uygulayacağız. Vatandaşın yaşamını önemsiyoruz. Her can bizim için çok kıymetlidir. Bunu kullanmak intihar etmekle eşdeğerdir. Çok güçlü bir paydaş grubumuz var. El birliğiyle Antalya gündeminden bunu çıkarırız." 
  Vali Karaloğlu konuşmasının ardından öğrencilere susturucu tokaları getirmesinden dolayı çeşitli hediyeler takdim etti. Karaloğlu ardından ise vatandaşı ölüme götüren susturucu tokaları tek tek kırdı. 
 
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İHA
                                         
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