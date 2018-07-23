) - Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 2. kısımda dekorasyon ürünleri üretilen fabrikadaki yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdürüldüğünü açıkladı.Antalya Organize Sanayi Bölgesi 2. kısımdaki Kar-Yapı firmasına ait poliüretan köpük üreten fabrikada saat 15.00 sırasında başlayan yangın, yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. Yangın alanında incelemelerde bulunan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, gazetecilere açıklamada bulundu. Yangının çıkış sebebinin incelemeler sonucu belli olacağını kaydeden Vali Karaloğlu, “Tesisin sahibi olmak üzere tüm sanayicilerimize ve çalışanlarımıza geçmiş olsun. Yanan fabrika Kar-Yapı, yapı izolasyon, dekoratif izolasyon üreten bir fabrika. OSB’nin 220 işçinin çalıştığı en büyük fabrikalarından biriydi. Üzüntümüz büyük ama bir tesellimiz var, herhangi bir can kaybımız yok. Hafif dumandan etkilenen ayaktan tedavi elden işçilerimiz var. Fabrikada kimyasal malzemeler vardı. Can kaybı da olabilirdi" diye konuştu.Vali Karaloğlu, “Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesinden 42 araç ve 122 personelle, Orman Genel Müdürlüğümüz 7 arazöz, 2 helikopter ve 1 uçağıyla müdahale etti. Şuanda yangın kontrol altında, soğutma çalışmaları yapılıyor. Yakında fabrikalara sıçramadı, yaralımız yok. Ama maddi kaybımız büyük, onun da hasar tespit çalışmaları yapıldıktan sonra rakamsal boyutu ortaya çıkacak” dedi.Yangının henüz çıkış nedeninin belirlenemediğini dile getiren Vali Karaloğlu, makilik alansa sıçrayan yangının da kontrol altına alındığını bildirdi.Öte yandan, yangın söndürme ve soğutma çalışmaları havadan görüntülendi. Görüntülerde yaklaşık 40 bin metrekarelik alana kurulu 20 bin metrekaresi kapalı olan fabrikanın büyük çoğunluğunun yandığı görüldü.İHA