Antalya Valiliğinde okul güvenliği toplantısı yapıldı

Antalya Valiliğinde okul güvenliği toplantısı yapıldı
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Isparta Düğün Salonları
  - Antalya Valiliğinde okul güvenliği toplantısı yapıldı 
  - Çocuklarla okulda yakın temas halinde çalışan kantin ve temizlik görevlileri, servis şoförleri, servislerdeki rehber personeller hakkında güvenlik soruşturmaları yapıldı 
 
) - 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı Değerlendirme Toplantısı Vali Vekili Nurettin Ateş Başkanlığında gerçekleştirildi.   
  17 Eylül Pazartesi başlayacak olan 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında Antalya’da 451 bin civarında öğrenci ve 31 bin 500 öğretmenle eğitim öğretim sezonu başlayacak.  2018-2019 Eğitim Öğretim yılı öncesi Antalya Valiliğinde, Vali Vekili Nurettin Ateş Başkanlığında ilgili kamu kurum ve kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. 
  Toplantı yeni eğitim-öğretim yılı başlangıcında yapılan hazırlıkları gözden geçirmek, okulların ve öğrencilerin güvenliğiyle ilgili alınan tedbirleri koordine etmek ve eğitim-öğretim yılının sorunsuz bir şekilde başlayarak sonlamasını sağlamak amacıyla düzenlendi. 
  Toplantıda konuşan Vali Vekili Nurettin Ateş,  yeni eğitim-öğretim döneminin huzur ve güven ortamında gerçekleşmesinin büyük önem arz ettiğini söyledi. Öğrencilerin okula gitmek için evden ayrılıp, tekrar eve dönünceye kadarki süre içinde güvenli bir eğitim-öğretim hayatı geçirmeleri, muhtemel şiddet olayları, madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklardan korunmaları için çağın gereklerine uygun güvenli eğitim ortamlarının sağlanması amacıyla tedbirlerin alındığını anlattı. 

  Güvenli okul güvenli gelecek 
  Özellikle okul servislerinin güzergahlar ve okul alanlarında denetimlerinin hem kolluk kuvvetleri hem de komisyon tarafından denetlendiğini belirten Ateş, öğrencilerin şiddet eylemleri, suç, madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklardan korunması amacıyla özellikle okul yakın çevresindeki internet kafe, park ve bahçelere yönelik denetimlerin de kolluk birimlerince yürütüldüğünü kaydetti. Çocuklarla okulda yakın temas halinde çalışan kantin ve temizlik görevlileri, servis şoförleri, servislerdeki rehber personeller hakkında güvenlik soruşturmaları yapıldığını da belirten Ateş, "Bunlardan herhangi bir şekilde suça bulaşmış veya o alanlarda çalışması mahsurlu görülen kişilerle ilgili gereken işlem yapılmaktadır" dedi. 

  Öğrencilerle temas kuran tüm görevlilere eğitim 
  Okul servis şoförleri ve personele yönelik eğitim düzenlediklerini de vurgulayan Nurettin Ateş "Geçen yıl bunu bütün okullarımızda gerçekleştirdik. Bu yıl da çalışma başlatıldı ve devam ediyor. İş sağlığı ve güvenliği, sürücü psikolojisi, trafik sistemi ve güvenliği, güvenli araç kullanımı, yolcu indirme bindirme kuralları konularında 30 saat kadar devam eden bir eğitim yapılıyor, sertifika veriliyor. Tüm okul servis sürücüleri ve rehber personelinin bu eğitimi alması zorunlu ve bu yıl eksikler varsa tamamlanacak. Okul kantinlerinde satılacak ürünlerin neler olduğu belirlendi ve buna yönelik denetimlerimiz var. Her ilçede komisyonlar var. Hijyen yönünden denetimlerini de yürütmektedirler”  ifadelerini kullandı. 

  “Kent güvenlik sistemi daha etkili olacak” 
  Güvenlik açısından okulların birinci öncelikli, ikinci öncelikli gibi bazı kriterlere göre belirlendiğini de dile getiren Ateş, bu okulların çevresinde meydana gelen suçlar ve benzeri kriterlerin dikkate alındığını söyledi. Bu okulların güvenlik kamera sistemlerinin Kent Güvenlik Yönetim Sistemine entegre edildiğini de kaydeden Ateş, "Çalışmalarımız sonucunda belirlenen 30 birinci öncelikli okul yer almaktadır. Bunlardan 16 tanesi MEB'in kendi bütçesiyle ASELSAN üzerinden Kent Güvenlik Yönetim Sistemine entegrasyonu kısa zamanda tamamlanacak. Diğer 14 okul ve ikinci öncelikli okullarda yine yerel kaynaklarla sisteme entegre edilecek" dedi. 
  Toplantı Nurettin Ateş’in konuşmasının ardından ilgili kurum yetkililerinin sunumlarıyla devam etti. 
 
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İHA                      
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