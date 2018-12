Antalya turizminde hedef: Turizm 4.0

- Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeler Birliği'nin (AKTOB) düzenlediği Uluslararası 8’inci Resort Turizm Kongresi'nde, 'Geleceğin Turizmi, Turizmin Geleceği' ana tema olarak belirlendi.AKTOB'un, Uluslararası 8'inci Resort Turizm Kongresi, 'Geleceğin Turizmi, Turizmin Geleceği' başlığıyla Kundu bölgesinde düzenleniyor. Kongrenin açılışına Antalya Valisi Münir Karaloğlu, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Bakanı Osman Ayık, AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, ile yurt içi ve yurt dışından çok sayıda turizm sektörü temsilcisi katıldı. Kongrenin açılış töreninde 2018 yılı öncesindeki kriz yılları ve 2018 yılı ile önümüzdeki yıllara ilişkin hedefler ve turizmde dijital dönüşüm ele alındı.Vali Münir Karaloğlu, Antalya'da kamu, yerel yönetimler ve sektörün dünyaya örnek olabilecek bir işbirliği gerçekleştirdiğini söyledi. Hem Antalya hem Türkiye'nin 2016'daki çok sıkıntılı sezondan sonra bugün geldiği noktada emeği, katkısı olan bütün paydaşlara teşekkür etmek gerektiğini belirten Vali Karaloğlu, "Bu büyük başarıda her birimizin büyük emeği var. Dünyada bu kadar kısa sürede, bu kadar hızlı toparlanmış başka bir destinasyon var mı bilmiyorum. Bunu Antalya başardı, Türkiye de başardı. Turist sayısı bakımından hedeflediğimiz noktaya vardık. Her şey elbette ki turist sayısı değil, gelir de çok önemli. 2019 işte bu kayıplarımızı telafi edeceğimiz ve artıya geçeceğimiz bir yıl olacak. Bunun işaretleri turizmcilerimiz tarafından veriliyor. 2019, 2018'den daha iyi olacak" ifadelerini kaydetti.Turizm sektöründe sürekli hareket halinde olmak ve yenilenmek gerektiğine işaret eden Karaloğlu, "Turizm 4.0'ı yakalayabilecek miyiz, içini doldurabilecek miyiz, rakiplerimize baktığımızda daha geride olduğumuz bireysel tercihi artırabilecek miyiz? Dijital platformlardan otelini yer hizmetlerini alabildiği sistemi geliştirebilecek miyiz, yapay zekayı turizme aktarabilecek miyiz? Antalya'da kamu, yerel yönetimler ve sektörün dünyaya örnek olabileceği işbirliğimiz var ve her ay bir gün sektörden dostlarla geçmiş ayı değerlendirir ve önümüzdeki aylara dönük beklentiler, sorunları tartışır ve çözümler üretiriz. Geçen sene Antalya'da temalı yıllar başlattık ve 2018 Perge Yılı'ydı, çok önemli faydalarını gördük. 2019 yılı için de üç alternatif belirledik ve önümüzdeki toplantıda kamuoyuyla paylaşacağız" diye konuştu.KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise Londra temaslarında İngiltere'de yaşayan Türklerin KKTC'ye gelirken Antalya üzerinden bir çalışma planlandığını anlattı. Ataoğlu, Antalya'ya gelen turistlerin bir-iki günde yarım saat mesafedeki KKTC'ye gelebileceğini ve şubat ayında bu konudaki uçuşlarla ilgili tarihlerin açıklanacağını söyledi.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de, "14 milyon turist hedefine adım adım yaklaşılan bir dönemde hem 2018'i değerlendirmek hem de 2019 yol haritamızı çizmek adına bu kongre çok önemli. Son birkaç yıla baktığımızda turizm sektörümüz çok inişli çıkışlı zor bir dönemden geçti. Turizm sektörüyle el ele vermek suretiyle bu süreci atlattık. 18 ilde 8 bin mecrada iç turizme yönelik 'Antalya Seni Bekliyor' kampanyası düzenlemiştik. Zor döneminde sektöre umut oldu" dedi.AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, "Birinci dönem Özal dönemindeki atımlar turizmde birinci evreyi oluşturdu, ikinci evre 2003 ve sonraki yıllardaki altyapı yatırımlarıyla birlikte başladı. Şimdi tüm bu altyapının verdiği güçle üçüncü döneme girdik. 2023 yılında 50 milyon turist 50 milyar turizm geliri hedefini belki de revize ederek daha da yukarıya çıkaracağız. Bu yıl 13.5 milyon Antalya, Türkiye 40 milyon turist sayısına ulaşacaktır. Türkiye dünya sıralamasında 6'ncılığa yükseldi. Turizm dünyada yüzde 7 büyürken Türkiye yüzde 23 büyümeyle dünya turizm sektörüne de artı değer kazandırdık."Kongrenin açılış konuşmalarının ardından protokol üyelerine AKTOB Başkanı Erkan Yağcı tarafından plaket takdim edildi.İHA