Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde kent trafiğinde uygulanacak olan Elektronik Denetleme Sistemi’nin (EDS), Türksat ile yapılacak protokolün ardından devreye gireceği ifade edildi.Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nı, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in yokluğunda Başkanvekili Mesut Kocagöz yönetti. Partilerin grup sözcüleri Türkiye'nin gündemindeki 24 Haziran Seçimleri ve Tekirdağ Çorlu’daki tren kazası konusundaki görüşlerini açıkladı. AK Parti Grup Sözcüsü Bahattin Bayraktar, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünün yaklaştığını belirterek, bunu 15 Temmuz'da kutlayacaklarını söyledi. Bayraktar'ın ardından söz alan CHP Grup Sözcüsü Mustafa Reşat Oktay ise 15 Temmuz darbe girişiminin 'kutlama' ile değerlendirilmemesi gerektiğini, bir anma olarak ele alınması gerektiğini savundu.İYİ Parti Meclis Üyesi İrfan Yılmaz da gündem dışı söz alarak, EDS ile ilgili haberleri sosyal medyada duyduklarını belirterek, buna yönelik çalışmanın Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütüldüğüne ilişkin duyumlar aldığını söyledi. Bu konuda yetkililerden açıklama isteyen Yılmaz'a cevap veren Mesut Kocagöz, "Böyle bir uygulama olacak ama henüz başlamadı. Türksat ile protokolün ardından yapılacak. Detayları kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.53 gündem maddesinin tartışıldığı mecliste, maddelerin büyük bölümü meclisten geçti.İHA