- Antalya’nın en önemli iki turizm pazarından biri olan Rusya’nın başkenti Moskova’da bu yıl ikinci kez düzenlenecek “Türkiye Festivali”nde, Antalya Tanıtım Vakfı, Antalya tarhanasını tanıtacak.Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege, Rusya’nın başkenti Moskova’da geçen yıl ilk kez düzenlenen “Türkiye Festivali”nin Rusya’da düzenlenen fuarlardan daha etkili olduğunu kaydetti. Başkan Gül Ege, “Türkiye günlerinde, festival havasında Antalya tanıtımı yapacağız. Genel gastronomi sahnesinde; tarhana yapımı ve tadımının yanı sıra Antalya’yı tanıtan harita ve Antalya gastronomisini anlatan tanıtım materyalleri ile Antalya Tanıtım Vakfı, Türkiye Festivali’nde yer alacak” dedi.Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği, Türkiye Otelciler Federasyonu’nun (TÜROFED) koordinasyonunda, Türkiye Seyahat Acenteları Birliği (TÜRSAB) başta olmak üzere turizm STK’ları, valilikler, belediye başkanlıkları kalkınma ajanslarının katkıları ve özel sektörün katılımıyla organize edilen Türkiye Festivali’nin ikincisi 10-12 Ağustos 2018 tarihlerinde Moskova’da gerçekleştirilecek.Geçen sene, 153 bin kişinin ziyaret ettiği festival, yine Moskova’nın önemli parklarından Krasnaya Presnya’da yapılacak. Krasnaya Presnya Parkı’nda konser, gösteri, gastronomik ve kültürel sunumların yapılacağı Türkiye Festivali, üç gün boyunca Rus halkı ile buluşacak.İHA