- Kurban Bayramı’nda alınacak trafik tedbirleriyle ilgili toplantı yapıldı.Yaklaşan Kurban Bayramı tatilinde vatandaşların huzur içinde bayram tatili geçirmeleri için Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilgili kurumların katılımıyla bayram tedbirleri toplantısı düzenlendi. Toplantı, Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı 2.Sınıf Emniyet Müdürü Nurettin Şengül başkanlığında gerçekleştirildi.Kurban Bayramı tatili süresince trafik akışının daha düzenli ve güvenli olması için şehir içi ve şehir dışı trafik birimleri tarafından 24 saat esasına göre çalışma yapılacak. Ekipler sürücülerin sıklıkla yaptığı kural ihlallerinden emniyet kemeri, aşırı hız, araç kullanırken cep telefonu kullanımının önlenmesi için uygulamalara ağırlık verecek. Yaya trafiğinin yoğun olduğu noktalarda büro personeli takviyesiyle yaya devriyeler görevlendirilerek, Otogar Kontrol Noktalarında denetimler arttırılarak, Trafik ve Asayiş Birimleri ile koordineli biçimde trafik düzeni ve güvenliği sağlanacak.Toplantıda, denetimlerin amacının ceza yazmak olmadığına, denetimlerin vatandaşları korumak amacıyla yapıldığı ve bayram tatili süresince trafik kazasının yaşanmamasına dikkat çekildi.İHA