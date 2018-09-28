Antalya’nın kırsal mahallelerine 4 yılda 550 milyonluk yatırım

Antalya’nın kırsal mahallelerine 4 yılda 550 milyonluk yatırım
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Isparta Düğün Salonları
  - Antalya’nın kırsal mahallelerine 4 yılda 550 milyonluk yatırım   
 
- Antalya Büyükşehir Belediyesi, 4,5 yılda kırsal mahallelerin yollarına yaklaşık 550 milyon lira yatırım yaptı.   
  Büyükşehir Belediyesi, mücavir alan içinde yer alan kırsal mahalle grup yolları ve yayla yollarını kapsayan 6 bin kilometrelik yol ağının 3 bin kilometresini asfaltlayıp yeniledi. Birçok mahalle ile Akseki ve Gündoğmuş ilçe merkezleri ilk kez sıcak asfaltla buluştu. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Gazipaşa’dan Kaş’a, Serik’ten Elmalı’ya mahalle yolları modern ve konforlu hale getirildi. Antalyalıların yazın sıklıkla kullandığı Torosların zirvesindeki yayla yollarına tarihte ilk kez asfaltla ulaşım imkanı sağlandı. Genişletilerek, güvenli hale getirilen yollar, uzun yıllar hizmet verebilmesi için alt yapısı ile birlikte ele alındı. 
 
 Akdemir: “Büyükşehir Yasası hizmetin önünü açtı” 
 Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı İsa Akdemir, Büyükşehir yasası sayesinde yıllardır hizmet gitmeyen yerlere hizmet gittiğini ifade etti. Akdemir, 2014 seçimlerinden bu yana kırsal mahalle yolları ve yayla yollarına yaklaşık 550 milyon liralık yatırım yapıldığını belirterek “Yeni Büyükşehir Yasası çıkmadan önce Antalya İlimiz 539 köy, 103 belediyeden oluşmaktaydı. İl Özel İdaresi döneminde 2013 yılında tüm köylere ayrılan yatırım miktarı 10 milyon lira idi. Bu demek oluyor ki kırsal bölgelere 4 yılda yaptığımız yatırım 55 kat artmış” dedi. 
 
 “Asfalt plentleri ile hizmet kolaylaştı” 
  Başkan Menderes Türel’in ‘Şehir merkezinde ne hizmet varsa kırsalda da o olacak’ sözünü kendilerine rehber edindiklerini aktaran Akdemir, “Başkanımızın kırsala hizmet götürmek adına ürettiği projeler işimizi çok kolaylaştırdı. Antalya çok büyük bir yüz ölçümüne sahip. Başkanımız, Doğuya bir de Batıya iki ayrı asfalt plenti kurdu. Bu sayede daha ekonomik ve daha hızlı hizmet üretiyoruz” diye konuştu. 
 
 “Her Dağın zirvesinde varız” 
 Antalya’da kamu ve özel sektör de dahil olmak üzere en büyük atölye ve nitelikli personele sahip olduklarını aktaran İsa Akdemir, “Büyükşehir Belediyesi araç filosu, iş makineleri dahil yaklaşık bin araçtan oluşuyor. Araçlarımızın tamiri ve bakımını kendi personellerimiz yapıyor. Bu da ciddi tasarruf yapmamızı sağlıyor. Atölyemiz ve kırsal alanda çalışan personellerimiz dahil olmak üzere toplam 350 kişilik bir ekibiz. Antalya’da bulunan her dağın zirvesinde varız. Ekiplerimiz şantiye usulü çalışıyor. 10 gün görev alanlarında hizmet verip 4 gün tatil yapıyorlar. Bu çalışma prensibiyle işlerimiz çok daha hızlı ilerliyor.” 
 
 “Sadece yaylalara 110 kilometre yeni yol açtık” 
 Sadece yaylalarda 110 kilometre yeni yol açtıklarını vurgulayan İsa Akdemir, “Başkanımız Menderes Türel, sayesinde yıllardır bin zahmetle yaylara ulaşmaya çalışan vatandaşlarımızın yüzü güldü. Örneğin Finike ilçemize bağlı Ernez yolu vardır. 1962 yılından bu yana siyasetçiler seçilince yolunuzu açacağız diye söz vermiş ama seçim bitmiş yolları açılmamış. Bugüne kadar bu durum hep böyle gelişmiş, Başkan Türel, 2014 seçimlerinden önce Ernezlilere yolu yapma sözü verdi ve şu anda yol hizmet veriyor. Aynı şekilde Bezirgân yolu da çalışması çok zor bir bölgeydi, kayaları adeta peynir gibi keserek 60 yıllık hayali 5 ay içinde gerçekleştirdik” diye konuştu 
 
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İHA                               
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