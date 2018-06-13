- Antalya Büyükşehir Belediyesi 3. En Güzel Bahçe, Balkon ve Hobi Bahçesi Yarışması’nın kazananları açıklandı. Toplam 42 bin lira ödüllü yarışmada, Ayten Çakmak En güzel Balkon, Yasemin Soyseçkin Apartman Bahçesi, Osman Ciğerim Site Bahçesi, Muzaffer Koçak İşyeri Bahçesi, Barış Ergül Konut Bahçesi ve Yasemin Karadeniz Hobi Bahçesi kategorilerinde birinciliği elde etti.Büyükşehir Belediyesi’nin Antalya da yeşil dokuyu çoğaltmak, çevre bilincini ve sevgisini arttırmak, görsel kalitesi yüksek kentsel mekanlar oluşturmak, çevreyi güzelleştirmek, halkın çevre düzenlemesi ve kent peyzajına ilgisini teşvik ekmek amacıyla düzenlediği ‘3. En Güzel Bahçe Balkon ve Hobi Bahçesi Yarışması’nın kazananları belli oldu. Antalya’nın en güzel bahçe ve balkonlarının seçildiği ödüllü yarışmaya 104 katılımcı başvurdu. En güzel balkon, konut bahçesi, apartman bahçesi, site bahçesi, iş yeri bahçesi ve hobi bahçesi olmak üzere toplam 6 kategoride düzenlenen yarışma için konusunda uzman jüri üyeleri, katılımcı evleri tek tek dolaşarak çiçek çeşitliliği, kullanılan saksı ve süs eşyaları, çevre düzeni, mizanpaj gibi kriterlere göre puanlama yaptı ve sonuçları belirledi.3. En Güzel Bahçe Balkon ve Hobi Bahçesi Yarışması’nın ödül töreni 21 Haziran’da Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirilecek. Her bir kategoride birinciye 4 bin TL, ikinciye 2 bin TL, üçüncüye ise 1000 TL para ödülünün verileceği yarışmada toplam da 42 bin lira para ödülü dağıtılacak.Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Döşemealtı ve Aksu ilçelerini kapsayan En Güzel Bahçe, Balkon ve Hobi Bahçesi Yarışması’nı kazanan isimler şöyle:Apartman Bahçesi: Yasemin Soyseçkin, Bünyamin Safa Yazgan, Yusuf Demir.Site Bahçesi: Osman Ciğerim (Özpınarlar Casa Diva Sitesi),Mehmet Tongal ( Gloria Loft Evleri ), Sedat Özalp (Legno Park Sitesi).Konut Bahçesi: Barış Ergül, Erkan Yallıoğlu, Asiye Çayır Uçkan.İş Yeri Bahçesi: Muzaffer Koçak, Hüseyin Küçükcoşkun, Gülşen Doğan.Balkon: Ayten Çakmak, Mehtap Özkavak, Dilek SönmezHobi Bahçesi: Yasemin Karadeniz, Ferhat Arzuman, Hasan Çetinkaya.Ufuk Sarımehmetoğlu (Antalya Büyükşehir Belediyesi), Doç. Dr. Reyhan Erdoğan (A.Ü.Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü), Yrd. Doç. Selma Kösa (A.Ü.Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü), Semanur Musaoğlu (TMMOB Peyzaj Mimarları Odası), Ömer Gündeşlioğlu (Süs Bitkileri ve Mamülleri İhracatçıları Birliği), Merve Tetik (ANTEPE İnşaat ve Ticaret A.Ş.), Alim Uysal (AESOB Çiçekçiler Odası), Adnan Özçelik (Antalya Kent Konseyi), Dr. Sezen Gıran Taşcıoğlu (İl Kültür Turizm Müdürlüğü).İHA