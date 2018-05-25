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Antalya - Muğla arasına gönül köprüsü

Antalya - Muğla arasına gönül köprüsü
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  - Antalya - Muğla arasına gönül köprüsü 
  - Turizm kentleri Antalya ve Muğla Büyükşehir Belediyeleri, Seydikemer ve Kaş ilçelerini birbirine bağlayan Karaçay Köprüsü'nün yapımını birlikte gerçekleştirerek hizmete açtı  
  - 102 metre uzunluğundaki köprü için 2 milyon 522 bin TL harcama yapıldı  
 
 Antalya-Muğla sınırında Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kaş Belediyesi ve Seydikemer Belediyesi’nin ortak protokolüyle yapımı tamamlanan Karaçay Köprüsü törenle açıldı. İki kenti birbirine bağlayan 102 metrelik köprü, aynı zamanda gönülleri de birbirine bağladı.  
  2015 yılında aşırı yağış nedeniyle yıkılmasının ardından Antalya ve Muğla Büyükşehir Belediyeleri ile Kaş ve Seydikemer Belediyelerinin el ele vererek yenisini yaptığı, Antalya’yı Muğla’ya bağlayan Karaçay Köprüsü’nün açılışı Muğla Valisi Esengül Civelek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.  
 
  Takdire şayan hizmet 
  Muğla Valisi Esengül Civelek yaptığı konuşmada yatırımın takdire şayan bir yatırım olduğuna dikkat çekerek yol medeniyettir sözünü hatırlattı. Civelek, “Türkiye ekonomisi ve turizmin gelişmesine katkı sağlayacağına inandığım Karaçay Köprüsü’nün yapımında Büyükşehir Belediye Başkanlarımıza, Seydikemer ve Kaş Belediye Başkanlarımıza ve emeği geçen tüm taraflara teşekkür ediyorum” dedi. 
 
  Birlik beraberliğin en güzel örneği 
  Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de yaptığı konuşmada, “Bugün burada sıradan bir köprü açılışı töreninde değiliz. Çünkü Eşen Çayı’nın iki tarafındaki Muğla ve Antalya, Seydikemer ve Kaş sadece komşuluk ilişkisi değil gönül köprüleri de oluşturmak suretiyle güçlü bir dostluk bağıda kurmuş. 2015’te sel felaketi sonunda köprü maalesef kullanılamaz hale geldiğinde ulaşım iki yakadaki vatandaş için ciddi sorun oldu. Bazı işler vardır hacmi küçüktür ama özgül ağırlığı fazladır. İki başkanımız, muhtarlarımız bu sorunun çözülmesi için defalarca gelip gittiler. Bir yakada Muğla bir yakada Antalya. Bu işi nasıl yapacağız. Birlik ve beraberlik olduğunda Türk milletinin ve devletinin bileğini kimse bükemez. İşte bu köprü o birlik beraberliğin çok önemli bir göstergesidir. Bu birlik ve beraberlik bizim için aynı zamanda ülkemize de örnek teşkil edecek bir birlik beraberliktir.” diye konuştu.  
 
  "Siyaset değil projeler yarışsın" 
  Başkan Türel şöyle devam etti: “Türkiye’de şu seçim ortamında siyaset yarışmasın, projeler yarışsın taahhütler yarışsın, demokrasi yarışsın, hukuk yarışsın. Projeler yarışırsa birlik ve beraberlik de ortaya konursa böyle güzel eserler aynı Osman Başkanımızla benim gibi, Yakup Başkanla Halil Başkan gibi bu birliktelik ve beraberlik sayesinde ortaya çıkıyor. Antalya’da farklı siyasi partilere mensup belediye başkanlarımızla çok örnek çalışmalar yapıyoruz. Hizmetin hasedi olmaz. Bizler hep lafa gelince siyasi parti rozetlerimizi belediye kapısında bırakıyoruz diyoruz ama bunlar sözde kalmamalı. Bunların uygulaması da gerçekleşmeli. İşte bu uygulamaların gerçekleştiğinin en güzel örneğini hem Osman Başkanım hem ben şahsen bugün burada verdik. Kazanan Seydikemerliler oldu, Kaşlılar oldu, Palamutlular oldu, Muğlalılar oldu.” 
 
  Birlikteliğin simgesi 
  Muğla Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün de, 102 metre uzunluğunda 12 metre genişliğinde olan köprünün uzun süre bölgeye hizmet edeceğini belirterek, köprünün manevi değerinin çok önemli olduğunu söyledi. Türkiye’de ihtiyaç duyulan birlikte üretme potansiyelinin gelişmesi konusunda köprünün bir örnek teşkil ettiğini belirten Başkan Gürün, “Menderes Türel’in belediyecilik anlayışını biliyorum. 4’lü bir protokolle bu hizmeti başlattık ve bitirdik. Türkiye’nin bu işbirliğine ihtiyacı var. Parti farkı gözetmeden herkesin aynı eşitlik ilkesi içinde hareket etmesi gerekir.  Bu köprü birlikteliğin simgesi. Bu yüzden Menderes Türel’e işbirliği için ve birbirimize olan güvenin artışı için çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.  
 
  2 milyon 137 bin liraya mal oldu 
  Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, “Yapılan bu köprüyü köyleri, ilçeleri, şehirlerle birlikte gönülleri de birbirine bağlayacaktır. Katkı koyan herkese teşekkür ediyorum” dedi. 
  Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz de, “2 milyon 137 bin liraya mal oldu. Köprü için birlik beraberlik sergilendi. Menderes Başkan ve Osman Başkan’a teşekkür ediyorum. İki ilçe birleşti. Köprü Saklıkent kanyonuna en kısa mesafeden ulaşımı sağlıyor” diye konuştu.  
 
  İki başkan köprüde kucaklaştı 
  Köprü ortasında gerçekleştirilen kurdele kesimi renkli görüntülere sahne oldu. Açılış konuşmalarının ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel köprünün Antalya tarafından,  Muğla Valisi Esengül Civelek ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de Muğla tarafından vatandaşlarla birlikte yürüyerek, köprünün ortasında buluştu. İki kentin belediye başkanları köprü ortasında kucaklaşarak, birlikte kurdeleyi kesti. 

İHA
 
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