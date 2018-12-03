- Antalya merkez ve 8 ilçede Kış Lastiği aranmayacak



- Antalya kent merkezi ve 8 ilçede 1 Aralık 2018 ile 01 Nisan 2019 tarihleri arasında yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlarda kış lastiği aranmayacağı belirtildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlarda 1 Aralık ile diğer yılın 1 Nisan’ı arasında kış lastiği kullanımının zorunlu hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, “her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunludur. İl sınırları içerisinde kış lastiği uygulaması yapılıp yapılmayacağı ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili Valiliklerce belirlenir ve gerekli duyurular yapılır. Yapılacak trafik denetimlerinde, Antalya şehir merkezi ile Kaş, Demre, Finike, Kemer, Serik, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa ilçelerimizde ve bu ilçelerimiz arasındaki yollarda yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlarda 1 Nisan 2019 tarihine kadar kış lastiği aranmaması Antalya Valiliğince uygun görülmüştür” denildi.



İHA

