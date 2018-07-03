Antalya’da kapılarını açacak olan Cm Expo Antalya İş ve İnşaat Makinaları Fuarı’na 2 ay kala 100’e yakın firma şimdiden yerini aldı.Antalya Anfaş Fuar Merkezi’nde 6-9 Eylül tarihleri arasında ziyaretçilere kapılarını açacak olan Cm Expo Antalya İş ve İnşaat Makinaları Fuarı’na 2 ay kala 100’e yakın firma şimdiden yerini aldı.Fuarın organizatörü Bosphorus Expo Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Utku Bengisu, Cm Expo Antalya İş ve İnşaat Makinaları Fuarı’nın her aşamasında Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun desteğinin en üs seviyede olduğunu belirtti. Bengisu, “Fuarda yerli ve milli temasının işlenmesi nedeniyle, iş makinaları sektörünün en önemli alıcı konumundaki kamunun seçkin alıcıları, Cm Expo Antalya İş ve İnşaat Makinaları Fuarı içinde düzenlenecek kamu alımları zirvesi ile fuarda sektör temsilcileri ile bir araya geliyor. Türkiye’de ilk defa bir İş ve İnşaat Makinaları Fuarı’nda B2G Business to Government, yani özel sektör ve kamu ikili iş görüşmelerinin gerçekleştirilecek. Bu organizasyonu Türkiye’de makine sektörünün en önemli çatı kuruluşu olan Makine İmalat Sanayi Dernekleri Federasyonu (MAKFED) ile birlikte yürütüyoruz” dedi.Geçtiğimiz senenin aksine bu yıl fuarda ithalatçıların da yer aldığını söyleyen Utku Bengisu, “İthalatçılar, özellikle bazı ürünlerde üreticilerimiz için hala en önemli ilham kaynağı, o ürünler sayesinde üreticilerimiz de kendi tasarımlarına, kalitelerine daha özenli bakıyor, eksikliklerini gideriyor. Bu sene İthalatçıları da “İleri teknoloji ile değer katanlar” kategorisinde fuara yer verdik, bu sayede sektörün tüm bileşenlerini kucakladık” diye konuştu.Afrika’nın 22 önemli ülkesi başta olmak üzere Özbekistan, Kazakistan, Gürcistan Umman, Irak, İran, Afganistan gibi ülkelerden yoğun katılım beklediklerini ifade eden Bengisu, “Fuarda ikili iş görüşmeleri programı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da fuarın 2.günü ürettikleri teknolojileri uzak pazarlardaki iş adamlarına tanıtma fırsatı bulacak iş ve inşaat makinası üreticileri fuara çok yoğun ilgi gösteriyor. Türkiye’de iş makinalarını kiralayan firmaların ve sektör temsilcilerinin oluşturduğu İŞMAKDER, İş Makinacıları Derneği bine yakın kullanıcı ile Antalya’ya akın ediyor. Kullanıcıların demo şovlarla ürünleri test edebilecekleri, yapılacak work shoplar ile ürün geliştirmeye yoğun katkı sağlanacağı bu özel platform ilk defa Cm Expo Antalya İş ve İnşaat Makinaları Fuarı’nda düzenleniyor” dedi.Bu yıl ticaret ve sanayi odaları ile de işbirliğine gittiklerini belirten Bengisu, sözlerini şöyle sürdürdü:“Antalya Ticaret ve Sanayi Odası başta olmak üzere İzmir Tire, Isparta, Ankara Polatlı gibi ticaret odaları ile şimdiden anlaşmalar yapılmış olup toplu ziyaret programları gerçekleştirmek üzere ülkemizin birçok ticaret odası ile işbirliği halindeyiz. 6 yıldır fuar organizasyonları gerçekleştiren Bosphorus Expo, Etiyopya, Gana, Nijerya, Kazakistan, Irak, Umman, Gürcistan gibi ülkelerde gerçekleştirdiği başarılı yapı inşaat fuarlarında edindiği tecrübeyi 2 yıldır sektöre yurt içinde Cm Expo Antalya Fuarı ile aktarıyor. Bu yıl ilk fuarı Kazakistan’da gerçekleştiren Bosphorus Expo, 2018 yılı içinde sırasıyla Nijerya, Etiyopya, Umman, Gana ve 2019 ilk yarısında yeni projesi olan Özbekistan yapı inşaat fuarıyla sektörün ihracattaki rotasını çizmeye devam ediyor.”İHA