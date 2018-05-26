Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün vermiş olduğu her türlü hizmetin müşteri memnuniyeti odaklı ve planlı, bilinçli bir dokümantasyon ile yaptığını TS EN ISO 9001 belgesi alarak tescilledi.Geçen şubat ayında sistemi uygulamaya başlayan ve mart ayında kalite belgesi almak için Türk Standartları Enstitüsü Antalya Bölge Müdürlüğü'ne başvuruda bulunan il müdürlüğü denetim süresinden başarı ile çıkarak kalite belgesi almaya hak kazandı. Kurum adına belgeyi İl Müdürü Mustafa Özen, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'dan Ankara’da düzenlenen Geleneksel İftar Yemeği ve Kalite Belgesi Sertifika töreninde aldı.Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan İl Müdürü Mustafa Özen, "İl Müdürlüğü olarak her zaman hizmet sunduğumuz tüm kesimlerin memnuniyeti ve güler yüzle ayrılması noktasında bir anlayışla çalıştık. Bu belge ile birlikte ise bu hizmet kalitemizi belgelemiş oluyoruz. Tabi asıl olan bu belgeyi almak değil bunu korumak. Hedefimiz bu kalitemizi ilerleyen dönemde arttırarak devam ettirmektir" dedi.İHA