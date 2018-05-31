

- Antalya için gökgürültülü sağanak yağış uyarısı



Meteoroloji, Antalya’nın iç kesimlerinde bugün görülecek gökgürültülü sağanak yağışlar için vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren Antalya’nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gökgürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.





