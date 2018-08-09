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Antalya Gazipaşa arasında ekspres hat

Antalya Gazipaşa arasında ekspres hat
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Isparta Düğün Salonları
  - Antalya Gazipaşa arasında ekspres hat   
 
 - Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa’dan Antalya’ya ulaşımını daha kolay ve hızlı hale getirecek ekspres hattını hizmete sundu.   
 Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı Gazipaşa’nın Antalya’ya ulaşımını daha kolay ve hızlı hale getirecek olan ekspres hattı hizmete sundu. Gazipaşa’dan Antalya’ya ulaşım süresinin uzunluğu da ekspres hat ile önemli ölçüde kısaldı. Sadece Gazipaşa halkına hizmet verecek, Antalya’ya ulaşacak ekspres bir hat oluşturuldu. Ekspres hatla dört buçuk saat olan yolculuk süresi iki buçuk saate kadar düşürüldü. Günde 6 araçla sefer yapılan hatta bayram ve sınav gibi özel günlerde de ek sefer koyularak sayıları arttırılıyor. 
 
 6 saatten 2,5 saate düştü 
 Gazipaşa SS171 nolu kooperatif başkanı Halil Akbaş, “Gazipaşa’dan Antalya’ya gitmek isteyen vatandaşlarımız, Doğu illerinden gelen otobüsleri bekliyordu. Gece 3’te 4’te yağmurda çamurda otobüs bekliyordu. Antalya’ya da 6 buçuk saatte gelebiliyorlardı. Ama şimdi ekspres hat ile bu süreyi 2,5 saate indirdik. Üç yıl öncesine kadar sadece Gazipaşa Alanya arası çalışan bir kooperatiftik. Ulaşım Daire Başkanlığı ilk başta kooperatifimizin UKOME kararlarını çıkarttı. Bu UKOME kararları ile bütün taşımacıların hakları verildi. Yetki belgelerini teslim aldık. Menderes Türel başkanımız göreve gelir gelmez ekspres hattını bize verdi. Gazipaşa’da şehir içi toplu taşıma araçlarımız yoktu. Başkanımız sayesinde Gazipaşa’ya toplu taşımayı getirdik. Hatlarımızın değeri yok gibi bir şeydi. Şuanda hatlarımız değerlendi, kazançlarımız arttı. Böylece araçlarımızı da yeniledik, yolcularımız artık daha büyük ve konforlu araçlarla seyahat ediyor” dedi. 
 
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İHA
                                         
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