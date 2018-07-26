Antalya Eski Emniyet Müdürü Uzunkaya, Emniyet Genel Müdürlüğüne atandı

Antalya Eski Emniyet Müdürü Uzunkaya, Emniyet Genel Müdürlüğüne atandı
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları

  - Antalya Eski Emniyet Müdürü Uzunkaya, Emniyet Genel Müdürlüğüne atandı   
 
- Antalya Eski Emniyet Müdürü, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Müşavirliği görevini yürüten Celal Uzunkaya Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atandı.   
 Selami Altınok’un AK Parti Erzurum Milletvekili olmasından sonra vekaleten Erhan Gülveren'in yönettiği Emniyet Genel Müdürlüğü'ne, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. ve 3.maddeleri uyarınca Antalya Eski Emniyet Müdürü, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Müşavirliği görevini yürüten Celal Uzunkaya atandı. Uzunkaya Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinin ardından Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Müşavirliği'ne getirilmişti. 
 
 Celal Uzunkaya kimdir? 
 Celal Uzunkaya, 1958 yılında Samsun'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı ilde tamamladıktan sonra 1975 yılında Polis Koleji'ni, 1978 yılında da Polis Akademisi'ni birinciliklerle bitirdi. 1978 yılında ilk görev yeri olan Trabzon'da Komiser Yardımcısı olarak Siyasi Şube Müdürlüğü'nde göreve başladı ve 1982 yılına kadar bu görevde çalıştı. 1982-1985 yılları arasında Hakkari ilinde Siyasi Şube ve İstihbarat Şube Müdür Vekilliği, 1985-1991 yıllarında İzmir'de İstihbarat Şube Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğü, 1991-1995 yılları arasında Bursa'da Güvenlik Şube Müdürlüğü, 1995-1997 yılları arasında Artvin-Hopa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Artvin Asayiş Şube Müdürlüğü, 1997 yılında Bursa'da Asayiş Şube Müdürlüğü ve 2001 yılına kadar da aynı ilde Trafik Hizmetlerinden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı yaptı. 30 Haziran 2001'de 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi edip , APK Uzmanlığı ve Polis Başmüfettişliği görevlerini ifa etti. 2003-2007 yılları arasında Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, 2007-2010 yılları arasında Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu. 12.02.2014 tarihli kararname ile de İzmir Emniyet Müdürü olarak atandı. Meslek içi pek çok kurs, seminer ve toplantılar dışında 1986-1988 ve 1991 yıllarında değişik sürelerle ABD ve Federal Almanya'da istihbarat, terörle mücadele, kaçakçılık ve yabancı dil kurs ve eğitimlerine katıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden ve çalıştığı il valilikleri ile sıkıyönetim komutanlıkları ve emniyet müdürlüklerinden pek çok taltif, takdir ve teşekkür belgeleri bulunuyor. 26 Kasım 2016 tarihindeki kararname ile Antalya'ya Emniyet Müdürü olarak atanan Celal Uzunkaya iyi derecede Almanca bilmektedir.  Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 25 Temmuz'da atanan Uzunkaya evli ve 3 çocuk, 6 da torun sahibidir. 

İHA
                                         
Yazdır
ISPARTA HABER
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta Belediyesi’den yapılandırma mesaisi
Milyonlarca emekliye müjde: Ödemeler bugün...
Isparta Şehir Hastanesinden sağlık turizmi atağı
Isparta'da Kök Boyası Çalıştayı
KARATE-TAEKWONDO-JUDO TÜRKİYE ŞAMPİYONALARI ISPARTA'DA YAPILACAK
ISPARTA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÖNEMLİ DUYURU
VALİ GÜNAYDIN'DAN ISPARTA'YA MÜJDELER
Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Isparta ’da planlı elektrik kesintisi
ISPARTA FUNCİTY'DE KARAOKE BAŞLADI
HAS TAVUK ISPARTA'DA YENİ ŞUBELER AÇTI
Isparta Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü Basın Bülteni
Binlerce kişiye müjde! Sağlıkta dev reform
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren kasko kararı!
ISPARTA TED KOLEJİ REKLAM BANNER
Vali Günaydın, gazetecilerle kahvaltıda buluştu
Isparta'da mesirelik yerler ve alanlar yenilendi
BAŞKAN GÜNAYDIN'IN BASIN BAYRAMI MESAJI
Bedelli askerlik teklifinde yeni düzenleme!
Isparta sokak hayvanlarına verdiği önemi gösterdi
Cezaevinde intihar girişiminde bulunan genç hayatını kaybetti
Isparta'da Park halindeki araç alev aldı
Sütçüler Yazılı Kanyon’da hamak faciası: 1 yaralı
Lavanta Kokulu Köy Projesini Dünya Duyuyor
Isparta'da susuzluktan kuruyan ağaçlarını kesiyorlar
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
Eski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştü
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
En az yakıt tüketen araçlar 2018En az yakıt tüketen araçlar 2018
ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018
Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daTürkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'da
Beyin yakan bulmacalarBeyin yakan bulmacalar
"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğuEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEn komik halleriyle 'yurdum insanları'En az yakıt tüketen araçlar 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daBeyin yakan bulmacalar
ISPARTA GÖZ HASTANESİISPARTA İÇ GİYİMISPARTA PVC BayileriISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Kanun değişti! Binlerce kişi nüfus müdürlüklerine koştu...Kanun değişti! Binlerce kişi nüfus müdürlüklerine koştu...21 Temmuz 2018
​Burdur'da 4.7 Şiddetinde Deprem​Burdur'da 4.7 Şiddetinde Deprem23 Temmuz 2018
Emekli maaşı zamlarıyla ilgili SGK'dan açıklama!Emekli maaşı zamlarıyla ilgili SGK'dan açıklama!21 Temmuz 2018
Tarihi Pınar Pazarı bugün açıldıTarihi Pınar Pazarı bugün açıldı22 Temmuz 2018
Isparta SGK İl Müdürlüğünden duyuruIsparta SGK İl Müdürlüğünden duyuru23 Temmuz 2018
Bakan açıkladı: MEB'de yeni dönem başlıyorBakan açıkladı: MEB'de yeni dönem başlıyor20 Temmuz 2018
Emeklilere 4 bin 800 lira avans müjdesiEmeklilere 4 bin 800 lira avans müjdesi22 Temmuz 2018
Sütçüler Yazılı Kanyon’da hamak faciası: 1 yaralı Sütçüler Yazılı Kanyon’da hamak faciası: 1 yaralı 23 Temmuz 2018
Rögar temizlemek isterken canından oluyorduRögar temizlemek isterken canından oluyordu21 Temmuz 2018
Emekliye 355 TL zam yolu göründüEmekliye 355 TL zam yolu göründü22 Temmuz 2018
Kredi kartı kullananlar dikkat! Çok önemli uyarıKredi kartı kullananlar dikkat! Çok önemli uyarı21 Temmuz 2018
Cezaevinde intihar girişiminde bulunan genç hayatını kaybetti Cezaevinde intihar girişiminde bulunan genç hayatını kaybetti 23 Temmuz 2018
Isparta'da Kök Boyası ÇalıştayıIsparta'da Kök Boyası Çalıştayı25 Temmuz 2018
Emeklilere maaş farkı perşembe ödenecekEmeklilere maaş farkı perşembe ödenecek23 Temmuz 2018
Isparta’da planlı elektrik kesintisi Isparta’da planlı elektrik kesintisi 20 Temmuz 2018
Isparta Gül Köşkü törenle hizmete açıldıIsparta Gül Köşkü törenle hizmete açıldı20 Temmuz 2018
TÜRKER AVM'DE SÜPER İNDİRİM!TÜRKER AVM'DE SÜPER İNDİRİM!20 Temmuz 2018
Isparta'da susuzluktan kuruyan ağaçlarını kesiyorlar Isparta'da susuzluktan kuruyan ağaçlarını kesiyorlar 23 Temmuz 2018
Eğirdir'de sanayi esnafına set olan duvar inşaatı durduruldu Eğirdir'de sanayi esnafına set olan duvar inşaatı durduruldu 22 Temmuz 2018
Bedelli askerlik teklifinde yeni düzenleme!Bedelli askerlik teklifinde yeni düzenleme!23 Temmuz 2018