- Antalya Emniyet Müdürlüğü görevine Mehmet Murat Ulucan atandı.İçişleri müşaviri olarak yurt dışına yapılan görevlendirmelerin ardından boşalan 11 daire başkanlığına ve emekli olan bir daire başkanının yerine yapılan atamalar çerçevesinde Afyonkarahisar ve Antalya il emniyet müdürlüklerine de atamalar gerçekleştirildi.Buna göre Asayiş Dairesi Başkanı Mehmet Murat Ulucan Antalya il Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.Mehmet Murat Ulucan kimdir?1987 yılında Ankara Polis Koleji’nden, 1991 yılında Polis Akademisi’nden mezun olarak Komiser Yardımcısı rütbesiyle 1991 yılında mesleğe başlayan Mehmet Murat Ulucan, sırasıyla; 1991-2004 yılları arasında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde, 2004-2008 yılları arasında Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğünde, 2008-2012 tarihleri arasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Polis evi ve Sancak Tepe İlçe Emniyet Müdürlüğü 2012-2013 yılı tarihleri arasında İstanbul Adile Sadullah Mermerci Polis Okulu (Kilyos) Arnavutköy Polis Okulu Müdürlüğünde,2013-2016 Tarihleri arasında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayişten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı görevinde bulunduMeslek hayatı boyunca başarılı çalışmalarından dolayı çeşitli zamanlarda TBMM Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Valilik Makamlarınca çok sayıda taltif ve takdirname ile ödüllendirildi.26 Ekim 2016 tarihli Bakanlık Oluru ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanı olarak atanan Ulucan iki çocuk babası.İHA