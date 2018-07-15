“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” 2. Yıldönümü Anma ve Etkinlik Programı kapsamında, Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma ve Etkinlik Programı düzenlendi. Programa Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gürkan Kütük, Kurum Müdürü Mehmet Özer, Antalya İl Müftü Yardımcısı Osman Demirel, Kurum İkinci Müdürleri ile kurum personelleri ve hükümlü ve tutuklular katıldı.Program, 15 Temmuz 2016 günü FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan başarısız Hain Darbe girişiminde ve bugüne kadar bu ülke için canını veren şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Ardından E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan merkezi yayın sisteminden TRT tarafından hazırlanan “İşgal Girişiminden Direnişe 15 Temmuz’un Anatomisi” isimli belgesel film gösterimi yapıldı.Programın ikinci bölümünde ise ceza infaz kurumu İmam hatibi tarafından şiir dinletisi, İl Müftülüğü müezzini tarafından Kuranı Kerim Tilaveti ve Cezaevi Kurumu Vaizi tarafından “15 Temmuz’da Ne Oldu” adlı konferansı gerçekleştirildi.Ceza İnfaz Kurumu’nun açık bölümünde ise cezaevi kurumu vaizi tarafından “Milletçe Yeniden Doğuş:15 Temmuz” adlı konferans gerçekleştirildi.İHA