- Antalya Büyükşehir Belediyesi, yapımı sona gelen Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi’ndeki 32 adet iş yerini 19 ve 20 Eylül tarihlerinde ihale ile satışa çıkarıyor. Şehrin merkezinde kazandıran bir yatırım fırsatı sunuluyor.İnşaatı bitme noktasına gelen Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi Projesi içerisinde yer alan 32 adet işyerinin ihale bedelleri, işyerlerinin metrekaresine göre 70 bin TL ile 8 milyon 900 bin TL arasında değişiyor. Encümen Toplantı Salonu’nda 19 Eylül 2018 Çarşamba günü 14.00-14.30 saatlerinde yapılacak iki işyeri ihalesi kapalı teklif usulüne göre gerçekleşecek. 20 Eylül 2018 Perşembe günü de 10.00 -16.40 saatleri arasında açık teklif usulü ile 30 işyerinin ihalesi yapılacak. İhale ilan metni, aranan şartlar ve detaylı bilgi almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler Antalya Büyükşehir Belediyesi resmi web sitesi www.antalya.bel.tr adresini ziyaret edebilecekToplam 66 bin metrekare inşaat alanına sahip Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi ile yıllardır süre gelen geleneksel alışveriş kültürü modern bir altyapıyla sunulacak. Antalya’nın çekim merkezi haline gelecek proje ile Festival Çarsısı esnafı da yeniden eski yerine taşınacak. Proje, Antalya’ya yakışan, turistlerin de ziyaret edeceği bir ticaret merkezi olacak.İHA