)- Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK) tarafından Antalya’da yılın ilk silaj üretimi başladı. 1 tonu 175 TL’den alınan mısır silajı hem çiftçinin hem de hayvancılık sektörünün yüzünü güldürecek.ANTBİRLİK ekipleri, hayvansal kaba yem olan mısır silaj hasadına başladı. Yeni alınan sos sistem makineler ile üretimi yapılan silaj, çiftçinin de hayvancılık ile uğraşan kişilerin de yüzünü güldürecek. Aksu ilçesinde onlarca dönüm üzerine kurulan mısır tarlalarından üretilen silaj mısırı bu yıl çiftçiden 1 tonu 175 TL'den alınıyor. Bir çiftçi 10 dönüm mısır tarlasından 10 bin TL kazanç sağlıyor. Silajın geçtiğimiz yıl alım fiyatı ise 135 TL idi.Çiftçiden bu yıl geçen yıla oranla 3 kat talep olduğunu belirten ANTBİRLİK Genel Müdürü Hasan Yıldız, "Çiftçinin verimli ve karlı hayvancılık yapması için mutlaka yem girdisini ucuza sağlaması gerekiyor. Biz, birlik olarak hem silaj üreticisi hem silaj alıcısı arasında köprü görevi yapıyoruz. Yüksek kar amacımız yok. Fiyat politikamız ve lojistik hizmetimizle üretici de, tüketici de bizden memnun. İki tarafa da talepleri doğrultusunda lojistik destek sunuyoruz. Bu çiftçilerimiz için büyük kazanım" dedi.Ayrıca kaliteli mısır silajında, hasat döneminin çok önemli olduğunu belirten Yıldız, "Kendi ekibimiz ve araçlarımızla hasat zamanını kaçırmadan ürünü tarladan alarak, kendi araçlarımızla tesislerimize taşıdığımız silajı en hızlı şekilde paketleyerek tüketiciye ulaştırıyoruz. Bu işlemler ürünün tazeliğini ve kalitesini koruyor. Ürün hiçbir zayiat, zarar görmeden tarladan, direkt tüketici ulaşıyor" ifadelerini kullandı.Geçtiğimiz yıl 25 bin ton mısır silajı alımı ve satımı yaptıklarını aktaran Yıldız, "Bu yıl ise talep neredeyse geçen yılki rakamın 3 katı. Mısır silajı piyasasında yer edindik. Amacımız çiftçimize en iyi hizmeti sunmak. Bunu da hem yönetim olarak hem de görev alan ekipler alarak başardığımıza inanıyoruz" dedi.İHA