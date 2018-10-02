- Antalya’nın Aksu ilçesinde çalılık alanda çıkan ve bir anda büyüyen yangın seralarda zarar verdi. Yangında 5 dönüm sera kullanılmaz hale geldi.Yangın, Aksu ilçesi Murtuna Mahallesi’nde bulunan çalılık ve ormanlık alanda çıktı. Çalılık alandan dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri bir yandan yangına kendi imkanları ile müdahale etmeye çalışırken bir yandan da itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangına karadan kısa sürede müdahalede bulundu. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında 5 dönüm sera yanarak kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri, elektrik tellerinden çıktığı iddia edilen yangınla ilgili inceleme başlattı.İHA