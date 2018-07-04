- Antalya’da haziran ve temmuz aylarında yapılan uyuşturucu operasyonlarında, 522 kişi hakkında yasal işlem yapılırken, 17 kişi tutuklandı. Operasyonlarda, 104 gram eroin, 169 kilogram esrar, 105 adet uyuşturucu hap, 52 gram metamfetamin, bin 800 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.Antalya İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele kapsamında turizm sezonunun başlamasıyla turizm faaliyetinin yoğun olduğu Alanya, Serik, Kemer, Manavgat, Aksu bölgelerinde uyuşturucu satıcıları, esrar imaline yönelik yasa dışı kenevir ekimi yapanlara ve Antalya’da giriş çıkış noktalarında haziran ve temmuz aylarında operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 104 gram eroin, 169 kilogram esrar, 105 adet uyuşturucu hap, 52 gram metamfetamin, bin 800 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.Operasyonlar neticesinde suç malzemeleri ile yakalanan 522 kişi hakkında gerekli yasal işlem yapılırken, 17 kişi tutuklandı. Şüphelilerin suçtan elde ettiği gelire de el konuldu.İHA