- Antalya’da İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin Eylül ayında düzenledikleri uyuşturucu operasyonlarında 133 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 15 şüpheli tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında 01-30 Eylül tarihleri arasında kent merkezi ile ilçelerinde 95 operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 133 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 15 şüpheli tutuklandı.Operasyonlarda, 70 kilogram esrar, 1 kilogram skunk, 50 gram eroin, 10 adet ecstacy, 114 gram metamfetamin, 5 gram kokain, 690 kök kenevir bitkisi, 145 gram kenevir tohumu ve 2 adet suboxone ele geçirildi.İHA