– Antalya’nın Korkuteli ilçesinde yolcu servisi ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 16 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Korkuteli ilçesinden Antalya’ya giden Korkuteli S.S. Minibüs kooperatifine ait Selçuk Bayır idaresindeki 07 RC 969 plakalı servis ile Antalya’dan Denizli’ye giden Hindistan uyruklu Tarun Jain Gayn (39) idaresindeki 07 FDV 28 plakalı hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı. Kazada yolcu servisindeki yolculardan Hatice Büyükyanar (27), Murat Çağlayan (5), Saadet Çağlayan (25), Harun Baysan (34), Mahmut Turan, Nuri Büyükoğlu (84), Ramazan Çekinir (75), Mehmet Sert, Nurten Sert ile Kübra Okka ile araçta bulunan Hindistan uyruklu şoför Tarun Jain Gyan (39), Sania Surejh Kumar (38), Fargya Naltar (39), Anjana Jain Podam (24), Nipun Jain Rrakash (25) Bıkan Chand Ratanlal (30) yaralandı.Yaralılar Korkuteli Devlet Hastanesi, Özel Medi Yaşam Hastanesi ve Antalya’daki OFMÖ Hastanesine sevk edildi.Yaralıların ayakta tedavileri devam ediyor.İHA