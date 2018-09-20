)- Antalya’da taksi ücretlerine 17 Eylül’den itibaren yüzde 20 zam geldi. Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, bu zammın kaçınılmaz olduğunu belirterek, vatandaşı ve esnafı düşünerek uygun fiyata zam aldıklarını söyledi.Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin kararına göre taksi ücretlerinde yeni fiyat listesi belirlendi ve fiyatlar, yüzde 20 oranında arttı. Daha önce 3 lira olan kilometre ücreti 3,60 TL'ye, açılış ücreti de 4 TL'ye yükseldi.Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, zammın kaçınılmaz olduğunu belirterek, son zamanlarda akaryakıta ve yedek parçaya zam geldiğini söyledi. Normalde kendilerinin 1 yıldan önce zam almadıklarını ifade eden Başkan Alkan, “Esnaf gerçekten zor durumda olduğu için zam alma ihtiyacı duyuldu. Şuanda da 2 gündür ayarlıyoruz. Vatandaşı ve esnafı sıkıntıya düşürmeden, uygun fiyatta zam aldık ve uygulamaya geçtik” dedi.Şuan için vatandaşlardan olumsuz bir tepki gelmediğini bildiren Alkan, “Tabi tepki gelebilir. Akaryakıta gelen zammı vatandaşların bilmesi gerekiyor. Akaryakıta ve yedek parçaya zam gelince, doğal olarak bizim de zam almamız gerekiyordu. Biz vatandaşımızı sıkıntıya düşürmemek için aşırı yapmadık. Şuanda İzmir bile bizden fazla. Ankara müracaat etti, büyük ihtimalle bizden yüksek olur” şeklinde konuştu.İHA