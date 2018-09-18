- Antalya’nın Kemer İlçesi’nde Sualtı turizmine katkı sağlayacak olan “Sualtı heykel Müzesi” hayata geçirildi. Bölgede sualtını keşfetmek isteyen ve bugüne kadar hiç dalmamış olan dalış severler 12 metre derinlikte olan heykelleri görme imkanı bulup dalışa ön hazırlık yapacaklar.Kemer’in Sualtı turizmine katkı sağlayacak olan yeni heykeller batırıldı. DTO Antalya şubesi tarafından hazırlanan 3,5 metre Yüksekliğinde ve 3 ton ağırlığında Poseidon heykeli, bahçe teması içeren çim biçen ve sulayan kadınlar ile 24 saksıdan oluşan heykeller sualtı turizminde önemli bir yere sahip olan Kemer koyu doğu ucu güney girişine yerleştirildi.DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, “Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi olarak Kemer’de yeni bir sualtı müzesi oluşturduk. 3,5 metre yüksekliğinde 3 ton ağırlığında Poseidon heykelini, bahçe teması içeren çim biçen ve sulayan kadınlar ile 24 saksıdan oluşan heykelleri Kemer’in sualtı turizmine katkı sağlamak amacıyla batırdık. Bunun Kemer’de çok özel bir anlamı var. Burası Discovery dalış türü açısından özel bir yer oldu. Sualtını keşfetmek isteyen ve bugüne kadar hiç dalmamış olan dalış severler 12 metre derinlikte olan bu heykelleri hem görmüş olacaklar hem de dalışa ön hazırlık yapmış olacaklar. Discovery dalışı en çok tercih edilen dalışlar arasında. Kemer bölgesinde yaklaşık 40 bin kişi bu ürünü satın alırken, uzman dalışlar ile bur rakam 60 binleri buluyor” dedi.Kemer’in deniz turizmi açısından çok özel bir bölge olduğunu dile getiren Ahmet Çetin, “Kemer’de 13 adet dalış noktası bulunuyor. Bu dalış noktaları arasında Üç Adalar gibi bir cennet var. Ayrıca hikayesi olan Paris batığı var. Kiriş ve Kalınburun mevkilerinde de dalışa özel yerler mevcut. Yılda yaklaşık 60 bin civarında kişi Kemer’de Discovery ve uzman dalışı satın alıyor. Deniz turizminin bütün öğeleri katma değer açısından oldukça yüksek. Amacımız DTO olarak Kemer’de diğer bölgelerimizde sualtı müzelerini arttırmak” diye konuştu.Ahmet Çetin, bölge açısından bakıldığında dalış turizminin öncüsü Kaş’ta yılda yaklaşık 85 bin kişinin dalış yaptığını da ifade ederek, önümüzdeki günlerde Kemer’de hikayesi olan Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul temalı bir sualtı heykel müzesinin de hazırlıkları içerisinde olduklarını söyledi.Discovery dalışı, keşif dalışı şeklinde tabir edilen bir tanıtım dalışıdır. Dalış brövesi olmayan kişilerin bir eğitmen eşliğinde sığ denizde yaptıkları tüplü dalış tipi olarak tabir edilmektedir.İHA