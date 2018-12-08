Antalya’da sonbahar

- Antalya’nın Döşemealtı ilçesi sonbaharın son günlerinde doğal güzellikleriyle göz kamaştırmaya başladı.Döşemealtı ilçe merkezine en uzak mahallelerden Dağbeli ve Bademağacı’nda ağaçlardan dökülen yapraklar her iki mahallenin mahalle meydanlarında ve parklarında doğal bir şölen görüntüsü yaşatıyor.Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’in talimatıyla özel bir çalışma ile projelendirilerek Dağbeli ve Bademağacı Mahalle halkına kazandırılan Mahalle Meydanlarının inşası sırasında, yüzlerce yıllık ağaçlar korundu, çevre düzenlemesi yapıldı ve yeni yeşil alanlar oluşturuldu.Kış ayının gelmesiyle birlikte de ağaçlardan dökülen yapraklar her iki mahallede de kartpostalları aratmayacak görüntüler ortaya çıkarttı.İHA