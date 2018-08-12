- Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'ne (ANTBİRLİK) 2018 sezonunun ilk pamuğunu toplayarak teslim eden çiftçi, 1 kilo pamuğu 50 liradan sattı. 20 kilo pamuktan 2 bin TL teşvik kazanan çiftçi, bir de altın sözü aldı.Turizmin başkenti olduğu kadar tarımda da söz sahibi olan Antalya’da 'beyaz altın' olarak bilenen pamuğun hasat sezonu başladı. Serik ilçesinde 5 yıldızlı otellerin hemen yanı başında 50 dönüm alan üzerinde pamuk yetiştiren çiftçi Hüseyin Şahbaz, 2018 yılının ilk pamuk hasadını yaparak ANTBİRLİK'e teslim etti. Birliğe 20 kilo pamuk teslim eden Şahbaz, kilosunu 50 liradan satarak ANTBİRLİK'in iki yıldır uyguladığı 'süper teşvik' primini almaya hak kazandı. Şahbaz'a 2 bin lira teşvik ödülü verildi. Şahbaz ilk pamuğu toplamasından dolayı bir de altın sözü aldığını ifade etti.Sezonun ilk pamuğunu teslim ettiklerini kaydeden Hüseyin Şahbaz, çocuk yaşta başladığı pamuk üretiminden memnun olduğunu söyledi. Yılın ilk ürününü sattığını ve para kazandığını anlatan Şahbaz, "Bu yıl mevsim şartlarından dolayı pamuklar 1 ay erken açtı. Eski gücüne kavuşan ANTBİRLİK, bize her türlü desteği ve imkanı sağlıyor. Teşvik üretimde kalite için yarışmamızı sağlıyor. Sezonun hem çiftçi hem de ANTBİRLİK için bereketli geçmesini temenni ediyorum" dedi.Çocukluğundan beri çiftçilik yaptığını kaydeden Şahbaz, "Yıllardır pamuk ekiyorum. Ortalama bir ay öncesinden pamuklarımız açtı. Her yıl dönümden farklı tonlarda pamuk alıyoruz. Verim yıldan yıla değişiyor. İlk pamuğu toplayarak 20 kilo olarak birliğimize teslim ettim. Kilosunu 50 TL’den verdim. Şuan mutlu ve huzurluyum. Bu yıl verimler geçen yıla göre az oldu. Bu sene hava şartları iyi gitmedi. Hastalık ve böcekler ile mücadele ettik. Geçen yıla göre 3 kat ilaçlama yaptık. Bu yıl ekim yüzde 30 arttı" ifadelerini kullandı.İHA