Antalya’da düzenlenen operasyonda bir araç içinde 187 şişe sahte içki ele geçirildi.Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri sahte alkol üreterek piyasaya dağıtan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda bir araçta kaçak ve sahte içki olduğu bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, aracı takibe başladı. Uzun süren takibin ardından görevliler tarafından durdurulan araçta 137 şişe sahte viski ile 50 şişe rakı marka olmak üzere toplam 187 şişe sahte içki ele geçirildi.Ele geçirilen içkilerin üzerinde bulunan bandrollerin, etiketlerin ve kapakların sahte oldukları tespit edildi.Operasyonda Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliğine uygun olmayan ve insan sağlığına zararlı bir şekilde imal ettikleri sahte içkileri şişelere doldurarak yine sahte etiket, şişe kapağı ve sahte bandrol kullanarak şişeleyip piyasaya sürmeye çalışan M.A.K. ve H.A. gözaltına alındı.İHA