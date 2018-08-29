- Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi projesinden 30 bin TL hibe almaya hak kazanan Antalyalı Üretici Bilgin Akyol, Antalya’da bir ilki gerçekleştirerek, Altın Çiçek olarak da adlandırılan Safran yetiştirmeye başladı.Devletin, kırsal kalkındırma verdiği destekler kapsamında ‘Genç Çiftçi Projesi’nden hibe desteği alan üretici Bilgin Akyol, Korkuteli İlçesi Yeşilyayla Mahallesi’nde ‘Safran’ bitkisini yetiştirmeye başladı. İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personelleri denetiminde ekim öncesi tarla hazırlık ve ekim aşamalarını tamamlayan Bilgin Akyol, Safran'ın hangi alanlarda kullanıldığı ve nelere iyi geldiğiyle ilgili araştırmalar yaptığını belirterek “Safran kozmetik, gıda, sağlık, ilaç ve kimyasal sanayi gibi bir çok alanda kullanım imkanı sunuyor. Osmanlı döneminde 8-10 ton arası üretilen safran'ın günümüzde en başta Safranbolu olmak üzere tüm Türkiye için toplam üretim miktarı 100 kilo gibi düşük bir rakam. Üretimi kolay ve su istemeyen bir bitki olan Safran'ın satış fiyatı ise 25-30 bin TL / KG civarında seyrediyor” dedi.Tüm Dünya'da kabul görmüş Safranal değerin 190 ve üzeri olduğuna dikkat çeken Bilgin Akyol, "Türkiye'de bu değerin çok üstünde ürün elde edildiğini biliyoruz ve bizim de en büyük hedeflerimizden bir tanesi Safranal değeri yüksek, kaliteli ürün üretmek" şeklinde konuştu.Sonbaharda çiçek açan ve 20-30 cm yüksekliğe ulaşabilen soğanlı bir bitkidir. Mor renkli bitkinin çiçeklerinde üç tepecik vardır ve şu her derde deva ve dünyanın en pahalısı olarak bilenen safran baharatı da işte bu üç tepeceğin kurutularak toz haline getirilmesiyle elde edilir. Gıda, parfümeri, ilaç ve tekstildeki endüstriyel kullanımları dışında safran ayrıca binlerce yıllardır şifa verici bitki olarak tüketilir. Safranın keskin ve acımsı tadına rağmen çok eski tarihlerden beridir iştah açıcı olarak kullanıldığı bilinmektedir.Sinirleri uyarıcı etkisi sayesinde cinsel isteği ve performansı artırır; yine aynı özelliği sayesinde menstrüasyon döneminin daha ağrısız geçmesine yardımcı olur. Ama bu özellik, aynı zamanda, safranın hamilelik döneminde kullanılmasını da tehlikeli hâle getirir: Safran, hamilelikte düşüğe sebep olabilir.Ayrıca, iştahı düzenleyerek obeziteye karşı da önemli bir yardımcı görevi görür. Amerika'da yapılan bir araştırma, günde 176.5 gram safran tüketen kişilerde zararlı abur cubur yeme isteğinin yüzde 55 oranında azaldığını ortaya koymuştur.İHA