- Antalya’nın Manavgat ilçesinde park halindeki peçete yüklü tırda yangın çıktı.Edinilen bilgiye göre, dün gece Manavgat’ın Çenger Mahallesi'nde park halindeki peçete yüklü tırda henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 GMZ 16 plakalı tırı kısa sürede alevler sardı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 3 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü.Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.İHA