

- Antalya’da oyunu kullanan denize koştu

Antalya’da vatandaşlar oylarını kullandıktan sonra sahillere akın etti.

Antalya’da vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekilliği Seçimi için sabahın erken saatlerinde oy kullanmaya başladı. İlçelerle birlikte 5 bin 30 sandıkta 1 milyon 681 bin 336 seçmenin sandık başına gittiği kentte oylarını kullanan vatandaşlar, hafta sonundaki sıcak havayı da değerlendirmek istedi. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne gelen vatandaşlar, denizin ve güneşin tadını çıkardı. Sahildeki turistlerin oluşturduğu yoğunluk, vatandaşların sahile gelmesiyle daha da arttı. Kentte hava sıcaklığı 31 derece olarak ölçülürken, hissedilen sıcaklık 35, nem oranı ise yüzde 64 oldu.



“Oyumu kullanıp, denize geldim”

Sabah erken saatte oyunu kullandıktan sonra denize geldiğini belirten Aysel Acar, “Bu güzel havayı değerlendirip denize geldik. Umarım bu seçim hepimiz için hayırlı olur. Deniz aşırı derecede sıcak. Suya girdiğim halde yine de terliyorum. Yapabileceğimiz ekstra bir şey de yok. Bu yaz gününde ancak bu şekilde serinleyebiliyoruz” dedi.

Antalya’da oyunu kullanan yerleşik Ruslar’dan Uliana Ivygina, “Oyumu kullanıp, hava çok sıcak olduğu için denize geldim. Yakında oturduğum için Konyaaltı Sahili’ni tercih ettim. Hava da güzel, deniz de çok temiz ve güzel” ifadelerini kullandı.

Adnan Atalay ise sabah erkenden kalkıp oyunu kullandığını, daha sonra sahile geldiklerini söyledi. Çok acele bir seçim olduğunu ifade eden Atalay, “Çok hazırlıksız yakalandık aslında. Birçok parti de hazırlıksız yakalandı. 2 ay gibi kısa bir sürede liderlerin yoğun bir miting programı oldu. Hiç değilse gürültüden kurtulduk, buna seviniyoruz. Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.







İHA





