- Antalya’nın Kumluca ilçesinde bulunan ormanlık alanda sabah saatlerinde çıkan orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangının boyutu ise vatandaşlar tarafından çekilen fotoğraflara yansıdı.Edinilen bilgilere göre, saat 10.30 sıralarında Kumluca ilçesi Mavikent Mahallesi Karaöz koylar mevkiinde yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni belli olmayan yangına, ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle ilerleyen yangına 50 arazöz, 4 amfibi uçak, 7 helikopter ve 6 dozer ile müdahale edilirken, bölgeden çekilen fotoğraflar da yangının boyutunu gözler önüne serdi.İHA