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Antalya’da orman yangını uyarısı

Antalya’da orman yangını uyarısı
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  - Antalya’da orman yangını uyarısı 
  - Nem oranının yüzde 10’lara kadar düştüğü Antalya ve ilçelerinde orman yangınlarına karşı vatandaşlar uyarıldı 
 
- Antalya Kumluca Orman İşletme Müdürü Faik Yılmaz, nem oranının yüzde 10’a kadar düştüğü kentte vatandaşları, orman yangınlarına karşı duyarlı olmaya çağırdı.   
  Kumluca Orman İşletme Müdürü Faik Yılmaz, orman yangınlarında en hassas döneme girdiklerini belirterek, bu konuda vatandaşları çok dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yılmaz, bu sezon için şu ana kadar meydana gelen küçük çaplı orman yangınlarını önlediklerini ancak iklim şartlarının elverişsizliği nedeniyle bugünden itibaren yapılan en küçük hatanın telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabileceğini dile getirdi. 
  Özellikle Kumluca ve çevresinin orman yangınları konusunda hassas bir bölge olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Geçmişte yaşadığımız büyük yangınlara, nemsiz ve rüzgarlı hava neden olmuştur. Aynı havayı yine yaşıyoruz. Bu yüzden çok dikkatli olmalıyız. En küçük hata telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir" dedi. 
  Yangın meydana geldiği zaman sadece ormanı yakmadığını, tarım alanları, evler, evcil ve yaban hayvanları olmak üzere her çeşit canlının yok olmasına neden olduğunu hatırlatan Yılmaz, "Yangına hassas alanlarda piknik ateşi yakmayalım. Deniz sahilinde ve yangın tehlikesi taşımayan veya belediyemiz tarafından belirlenmiş, önlem alınmış alanlarda piknik ateşine izin veriyoruz. Sadece 2 ay tedbirli ve dikkatli olalım yeter" ifadelerini kaydetti. 
 
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İHA
                                         
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ISPARTA HABER
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