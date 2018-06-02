- Antalya’da motosiklet kazası: 1 ölü
Antalya’da kamyonet ile çarpışan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza dün gece saat 23.00 sıralarında Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi Göksu Caddesi üzerinde meydana geldi. Plakası belirlenemeyen motosikletle cadde üzerinde seyir halinde bulunan 35 yaşındaki Süleyman Baysal, C.K. idaresindeki 07 DEU 68 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Baysal, kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
İHA