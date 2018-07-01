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Antalya’da motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

Antalya’da motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları

  - Antalya’da motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü   
  - Hadise konserine motosikletiyle giden iki genç kazada hayatlarını kaybetti   
 
 Antalya’da bir motosiklet, karşıdan gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada Hadise konserine giden motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti. 
  Kaza, dün akşam Kaş ilçesi Gömbe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gömbe Mahallesi'nden Kaş merkeze  gitmek için evlerinden motosikletle yola çıkan 17 yaşındaki Arif Akman ile arkadaşı 19 yaşındaki Yusuf Yılmaz, Sinekçi mevkiine geldikleri sırada motosiklet karşıdan gelen bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosikletten yola savrulan Akman olay yerinde hayatını kaybederken, arkadaşı Yılmaz ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.  
  İki yakın arkadaş olan gençlerin motosikletleriyle Kaş kent merkezinde düzenlenen Hadise konserine gittiği öğrenildi. Gençlerin cansız bedenleri morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
 
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İHA
                                         
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ISPARTA HABER
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