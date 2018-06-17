Antalya’nın Aksu İlçesi’nde dün kısa süre etkili olan dolu ve şiddetli yağmurda, mısır tarlaları yan yattı.Aksu İlçesi’ne bağlı mahallelerinde etkili olan sağanak yağmur ve dolu yağışı tarım alanlarını vurdu. Kısa sürede şiddetli şekilde yağan ve fırtınanın da çıkması ile şiddetini daha da arttıran yağmurda, mısır tarlaları büyük zarar gördü. Mısır tarlalarındaki mısırlar yan yattı.Tarım alanlarının ne kadar zarar ettiği ise gerekli incelemenin ardından ortaya çıkacak.İHA