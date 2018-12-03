- Antalya’da Meksika Filmleri rüzgarı



- Antalya Büyükşehir Belediyesi 8-9 Aralık 2018 tarihlerinde Antalya Kültür Merkezi’nde (AKM) Çağdaş Meksika Film gösterimi düzenliyor.

Büyükşehir Belediyesi ve Meksika’nın Ankara Büyükelçiliği işbirliği ile bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek festival Meksika kültürünü tanıtmak ve ayrıca iki ülke arasında sosyal ve kültürel bir diyalog oluşturmayı amaçlıyor. Festival kapsamında Çağdaş Meksika Filmleri Antalyalılarla buluşacak. Tüm gösterimlerin ücretsiz olacağı festivalde vatandaşlar Meksika sinemasının en seçkin filmlerini izleme fırsatı bulacak.



İHA