- Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kömürcüler Mahallesi’nde bulunan Hayvan Pazarının yanı ile Yeşilbahçe ve Soğuksu Mahallelerindeki kapalı pazar yerlerinde bayramın ilk iki günü ücretsiz kesim hizmeti verecek.Antalya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların rahat ve huzurlu bir şekilde Kurban Bayramı geçirmesi için hazırlıklarını tamamladı. Büyükşehir Belediyesi, Kömürcüler Mahallesinde bulunan Hayvan Pazarı ile Soğuksu Mahallesi Perşembe Pazarı ve Yeşilbahçe Mahallesi Kapalı Çarşamba Pazarı’nda, Bayramın 1’nci ve 2’inci günlerinde veteriner hekim kontrolünde ücretsiz kurban kesim hizmeti verecek.Kesim noktalarında zabıta ve güvenlik görevlileri hazır bulunacak. Sıra numarasına göre yapılacak kesimde, hijyen kesim için gerekli önlemler alındı. Kesim sonrasındaki kurban atıkları için ayrıca atık toplama ekibi oluşturuldu. Vatandaş çayını kahvesini yudumlarken Büyükşehir ekipleri, kurbanı kesip, parçalanmış ve poşetlenmiş şekilde teslim edecek.Kurban Bayramı’nda kaçan hayvanların zarar görmeden yakalanabilmesi ve kontrol altına alınabilmesi için ‘Hayvan Yakalama Timi’, bayram süresince görev yapacak. Vatandaşların halka açık yerlerde, parklarda, yol kenarlarında, sağlıksız koşullarda hayvan satışı ve kesimi yapmalarını engellemek için denetimler bayram süresince aralıksız devam edecek. Belirlenen alanlar dışında kesim yapanlara veya kesilen hayvanın atıklarını sokağa bırakanlara Kabahatler Kanunu’na göre idari para cezası kesilecek.Vatandaşlar uyarı, şikayet ve kaçan kurbanlıkların yakalanması gibi taleplerini Alo Zabıta 153’a ve 249 50 70’i arayarak bildirebilecek.İHA